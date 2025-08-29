ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太投手（37）が28日（日本時間29日）、本拠でメッツ傘下3Aシラキュース戦に先発。3回10失点と打ち込まれ、降板した。

立ち上がり、先頭打者に三塁への内野安打を許すと、1死二塁から中前適時打を浴び、先制された。その後、2死一塁から5番打者に直球を狙われ、右越え2ランを被弾。2死二塁からも7番打者に2ランを許し、初回だけで5失点した。

2回も立ち直ることができず、先頭に中前打を許すと、1死から2ランを被弾。さらに三塁打、二塁打と立て続けに長打を浴び、失点を重ねた。

3回も先頭に二塁打を浴びると、次打者に右前適時打。1死一塁からも適時二塁打を許し、これで10失点目。2桁失点は3Aでも今季1度もなかったが、滅多打ちにあった。ここまでの今季ワーストはカブス3Aアイオワで5月29日に登板した際の2回途中9失点だった。この日の直球の最速は93マイル（約149・7キロ）だった。

前回22日は5回0/3を投げて3安打2失点、6奪三振4四球で移籍後初白星を挙げたが、一転して苦しい投球となった。今季3Aでの成績は16試合で防御率6・25。

前田はタイガースで迎えたメジャー10年目の今季、救援7試合で勝敗なしの防御率7.88。5月上旬に事実上の戦力外となり、タ軍を退団。マイナー契約を結んだカブス3Aアイオワでは12試合の先発で3勝4敗、防御率5.97の成績で、8月上旬に「自分から契約破棄ができるオプトアウトという権利が毎月あり、今回僕が行使したのは最後のオプトアウトの権利のタイミングでした」と退団した。その後、今月4日にヤンキースとマイナー契約を結んだことが発表され、この試合が移籍後4度目の登板だった。