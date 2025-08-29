¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢¼«±ÒÂâ°÷½ä¤ê»ä¸«¡Ö¹ñ¤ò¼é¤ë·³¿Í¤È¤·¤Æ²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×ÂæÏÑ·³¿ÍÍ¥¶øÁ¼ÃÖÊóÆ»¤Ë
¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×³«Àß¼Ô¤Ç¸µ´ÉÍý¿Í¤Î¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¡×¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¡Ê48¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«±ÒÂâ°÷¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÄÌ¿®¼Ò¡ÖÃæ±ûÄÌ¿Ö¼Ò¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¸ì¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥©¡¼¥«¥¹ÂæÏÑ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡¢ÂæÏÑ¤Î¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤¬Íè·î¤Î¡Ö·³¿ÍÀá¡×¡Ê·³¿Í¤ÎÆü¡Ë¤Ë·³¿Í¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ËÍ¥Àè¾º³Ê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿µ»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤òÅºÉÕ¡£
¡Ö¼«±ÒÂâ°÷¤ËÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤È¤«¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃ¡¤¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£¹ñ¤ò¼é¤ë·³¿Í¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¼«±ÒÂâ¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Î¸øÌ³°÷¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢¡Ø¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤òÌµ¤¯¤½¤¦¡Ù¤È¤«¸À¤¤½Ð¤¹¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡£¡£¡×¤È¤Ô¤·¤ã¤ê¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£