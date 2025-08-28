¡ÚÁ´Ê¸¡Û»ÍÀéÆ¬¿È¡¦¸åÆ£Âó¼Â ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï½¼¼Â¡¡¿·Îø¿Í¤È¡ÖÏ©¾å¥¥¹¡×¡õ¡Ö¹¬¤»Æ±À³À¸³è¡×¥¹¥¯¡¼¥×»£
¤½¤ÎÌë¡¢ÅÔ¿´¤«¤é15Ò¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë»äÅ´¤Î±ØÁ°¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Ï´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªËßµÙ¤ß¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â°ì°ø¤À¤í¤¦¡£¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Ë¤Ï½ªÅÅ¤òÆ¨¤·¤¿µÒ¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢£²Âæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£±Âæ¤Î±¿Å¾¼ê¤ÏÌ²¤ê¤³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿¼Ìë£²»þ¤ò»Ø¤·¤¿¤³¤í¡¢±ØÁ°¤Ë¤¢¤ëÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥«¥é¥ª¥±²°¤«¤é¼ã¤¤ÃË½÷£³¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥×¤Ë£Ô¥·¥ã¥Ä¡¢¥«¡¼¥´¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤ÇÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö»ÍÀéÆ¬¿È¡×¤Î¸åÆ£Âó¼Â¡Ê28¡Ë¡£¾®À¼¤Ç¥Ü¥½¥Ü¥½¤È¥Ä¥Ã¥³¤à·ÝÉ÷¤Ï¡ÖÃ¦ÎÏ·ÏÌ¡ºÍ¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÈà¤Ï¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤ª¤â¤·¤í¥È¡¼¥¯¤òßÚÎö¤µ¤»¤ë¡íÍÛ¥¥ã¡í¤½¤Î¤â¤Î¡£¼Â¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤À¡£
¸åÆ£¤Ï¥Ä¥ì¤ÎÃËÀ¤È¥Ï¥°¤¹¤ë¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ØÂ¥¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ò¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ø¸¶è½Çµ»÷¤ÎÈþ½÷¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Áë±Û¤·¤Ë¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡Á¡ª
¤¬¤é¤ó¤È¤·¤¿¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¸åÆ£¤ÈÈþ½÷¡£ÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤É¶õ¼Ö¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¸½¤ì¤º¡¢°Õ¤ò·è¤·¤ÆÈþ½÷¤¬±¿Å¾ÀÊ¤ÇµïÌ²¤ê¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤â¡½¡½¸ò¾Ä·èÎö¡£¡Ö¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¡Á¡×¤È¤Ð¤«¤ê¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤¦¤Á¡¢¸åÆ£¤Ï¿¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡½¡½ÀÅ¤«¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê£µÊ¬°Ê¾å¤â¸ì¤é¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¶õ¼Ö¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¾¯¤·Áö¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë½îÌ±Åª¤Ê¤¬¤é¾®¤®¤ì¤¤¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢Æó¿Í°ì½ï¤Ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀèÆü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇËÜ¿Í¤¬¡Ø¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ½÷Í¥¤ÎÊý¤È¤Ï£³Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÇË¶É¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡££²Ç¯´ÖµÙ¤ß¥Ê¥·¤ÈÇä¤ì¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø»ÍÀéÆ¬¿È¡Ù¤Î»Å»ö¤¬¡¢Âè¼·À¤Âå¥Ö¡¼¥à¤Î½ªßá¤È¤È¤â¤Ë·ã¸º¡£²ÈÄÂ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅÔ¿´¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤«¤é¡íÅÔÍî¤Á¡í¤·¤¿º¢¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¼º°Õ¤Î¸åÆ£¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬£Á¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¡¢¸åÆ£¤µ¤ó¤¬ÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÎËö¤Ë¼Í»ß¤á¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¤¹¤Ç¤ËÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Æó¿Í¤Ï¤Û¤Ü°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Í§¿Í¤ä»öÌ³½ê¤Ë¤â¾Ò²ðºÑ¤ß¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢·ëº§¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ê¸åÆ£¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¤³¤Î¾Ú¸À¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾ìÌÌ¤ò¡¢FRIDAY¤âÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎóÅç¤¬40ÅÙ¤ËÇ÷¤ë¹ó½ë¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢·ï(¤¯¤À¤ó)¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¸åÆ£¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¡¢ÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿Áë¤¬³«¤¤¤Æ£Á¤µ¤ó¤¬´é¤ò½Ð¤·¡¢²¿¤«¤òÅê¤²¤ë¡£´À¿¡¤¥·¡¼¥È¤È»×(¤ª¤Ü)¤·¤¤½¤ÎÉÊ¤ò½¦¤¤¾å¤²¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤Ë·Ç¤²¤ë¸åÆ£¤ËÈà½÷¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢Á÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
£Á¤µ¤ó¤È¤ÎÆ±À³¤È·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤¿FRIDAY¤Ë¡¢¸åÆ£¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£ÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÇØ¿¤Ó¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÅÔ¿´¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤ÎÈà½÷¤è¤ê¡¢¤è¤Û¤Éµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤Æü¡¹¤ò¸åÆ£¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯9·î5Æü¹æ¤è¤ê