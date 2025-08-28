新車98万円から！「3人乗り車」に反響多数！ 「昭和レトロで良い！」「走る発電所だ！」と様々な声も！ EVジェネシス「スリールオータ」に寄せられた声とは

画期的な3輪車に反響多数！

電動三輪車の企画・製造を行うEVジェネシス（東京都渋谷区）は、2025年7月31日に新型の3輪電動モビリティ「3RUOTA（スリールオータ）」を発表しました。

8月1日から発売開始しています。

【画像】超カッコイイ！EVジェネシス「3RUOTA（スリールオータ）」を画像で見る！（13枚）

いったいどのようなクルマなのでしょうか。

EVジェネシス「3RUOTA（スリールオータ）」

スリールオータは、2024年から実証実験が行われてきたモデルを市販化したもので、日常の移動だけでなく災害時には電力供給車としても活用できるのが特徴です。

最大の注目点は、パートナー企業のPXP（神奈川県相模原市）が開発した“曲がる太陽電池”を搭載していることです。厚さわずか1mmの軽量構造ながら高い発電効率を誇り、1日で蓄えた電力のみで約15〜20kmの走行が可能。

さらに次世代の太陽電池技術「ペロブスカイトタンデム型」へと仕様を高めると、1日の発電で25〜30km程度の走行が期待できるといいます。

バッテリーは、一般的な鉛バッテリーに加えてリン酸鉄リチウムイオンバッテリーも組み合わせ、安全性と低温下での性能を両立します。

75Ahの走行用バッテリーに加え、90Ahの「電配用バッテリー」を搭載することで、車載ソーラーパネルで充電した電力を蓄え、非常時に外部へ供給することも可能です。

このシステムにより、スマートフォンなら最大600台分の充電に対応でき、最大で3台まで電配用バッテリーを増設することもできます。

航続距離は最大150kmに達し、必要に応じてナトリウムイオンバッテリーや大容量バッテリー、高性能モーターへの変更といったアップグレードも用意されています。

ボディサイズは全長2270mm×全幅1190mm×全高1570mmで、車重は206kg。定格出力は1500W、最高速度は45km／h、定員は3人です。

エクステリアは丸型ヘッドライトや大きなフロントガラス、乗用車風のドアミラーを備え、インテリアには快適なフロントシートを配置。基本モデル「EVJ-001S」はルーフ一体型ボディを持ちながらドアレス仕様となっています。

今回用意された限定30台モデルには、通常はオプションのソーラーパネル2枚が標準装備され、雨風の侵入を防ぐとハードドアを搭載しています。

ボディカラーはホワイト／ペパーミントグリーン／ピンク／バイオレットの4色を展開。

車両本体価格（消費税込）は115万円で、登録区分は「側車付軽二輪」（普通二輪免許以上）または「ミニカー」（普通免許）から選択できます。

一方で、価格を抑えたスタンダード仕様（98万円）も発表されており、こちらはビニールドアを採用し、ソーラーパネルを搭載しないホワイトボディ仕様となっています。

発表されたスリールオータに対し、SNSを中心に反響の声が多く寄せられています。

「近未来な風貌だけど、前から見るとなんか可愛いな」「昭和のオート三輪風にカスタムして、乗ったらウケそうです」など、近未来ながらもレトロさを醸し出しているデザインに多くの反響が集まっています。

さらに、「早くソーラー付きEVが一般的になることを願っている」「“走る小さな発電所”という発想の転換」など、スリールオータの将来性に期待を寄せるコメントも多く寄せられています。