新8秒ルールに取り組むレフェリーと選手「最初の1か月くらいが勝負」JFA審判委が工夫や反省事象を紹介
日本サッカー協会(JFA)は27日、都内でメディア向けレフェリーブリーフィングを開催した。佐藤隆治JFA審判マネジャーはJリーグでも8月から適用された8秒ルールについて「最初の1か月くらいが勝負」と話し、複数の事象を用いてルールの浸透に向けた審判員の工夫や反省点を紹介した。
8秒ルールとは、これまでGKが手や腕でボールを保持できる時間を6秒以内としていた制限を8秒に変更するもの。従来よりも厳格にカウントし、違反時はCKでの再開とする。カウントのスタートはGKがキャッチして次のアクションに移れる状況になったときで、近くに相手選手がいる場合はカウントを始めない。主審は残り5秒から手や声で残り時間を示す。
J1適用初週に行われたFC東京対鹿島アントラーズはプロフェッショナルレフェリーの飯田淳平主審が担当し、第4審判員もプロフェッショナルレフェリーの上田益也氏だった。
佐藤氏によると両審判員は「(8秒ルールを適用する)初めての試合だったので、レフェリーがどういうふうにアクションすると外から見て分かりやすいか試合中に少しコミュニケーションを取っていた」という。レフェリーブリーフィングでは前半と後半それぞれの残り5秒からカウントする映像が並べて表示され、後半は1秒ごとに腕を振る大きな動きでのカウント。「声を出していてもスタジアムでは聞こえませんので、いかに明確なシグナルをするかで主審もいろいろ工夫をしている」と紹介された。
そうした取り組みで「(GKの)チームメイトが一緒にカウントしてくれたり、声で『早くしろ』と言ってくれた。だからGKはリリースをよりスムーズにしてくれた」といい、佐藤氏は分かりやすいカウントが試合に良い影響を与えていることを示した。
「少しアクションを大きくすることで分かりやすくなるということをPR(プロフェッショナルレフェリー)にも共有しました。このルールはCKを取るためのルールではなくていかにGKがボールを早くリリースするかだと考えたときに、やっぱりレフェリーがきちんとシグナルを出す(ことが大事)」
また、エルサルバドルから来日したイバン・バルトン主審も8秒ルールの円滑な運用を目指す姿勢があった。サンフレッチェ広島対清水エスパルスの前半9分、清水GK梅田透吾がボールを保持した際に近づきながらカウントを開始。バルトン主審はGKと目が合わなかったことから8秒を超過する可能性があると考え、こうしたアクションをしたようだ。
すると直後の前半19分、バルトン主審は広島がFKを獲得した際に壁の位置を決定した後、GK梅田のもとへ走り寄って8秒ルールの違反に気をつけるように声をかけた。
佐藤氏はこのマネジメントについて「口頭で短時間でジェスチャーを交えて、決して横柄ではないしだらだらと時間を使っているわけではない」と解説。その後はGK梅田に8秒ルールを意識するような様子があったとし、「(新ルールに)アジャストしていく中でレフェリーが言葉をちょっとかけて選手が気をつけてやってくれる。非常に良い協力関係」と称えた。
その一方で反省点もあった。ガンバ大阪対ファジアーノ岡山の後半38分、岡山GKスベンド・ブローダーセンがキャッチして8秒のカウントが始まる中、G大阪FW山下諒也が8秒超過をアピールするように両手を上げながらGKに近づいてプレーを妨げるような行動をしていた。
この事象ではブローダーセンが8秒以内にリリースできていたが、山下が近づいてきたことで足を止めるなど少なからず影響を受けていた。相手選手が妨害するような行動をした場合、カウントを止めずにファウルと判定するのが判定基準。佐藤氏は岡山の間接FKで再開すべきだったことを指摘するとともに、各クラブに対しても「(GKを妨害してもカウントは進まないので)得はしない。今回の改正の背景でいかにプレーを続けてサッカーを(する)と考えたときに、こういったことはやめてほしい」と協力を求めたことを明らかにした。
また、RB大宮アルディージャ対ジェフユナイテッド千葉の前半アディショナルタイムには千葉GKホセ・スアレスの動きに合わせて前に立つ相手選手がいたため、8秒のカウントを止めて千葉の間接FKで再開するケースがあった。ところが選手たちは大宮の反則とは思っていなかった様子。GKスアレスでさえも8秒を超過してCKになることを示す笛だと勘違いしたのか、驚いていたという。
このシーンではGKと相手選手の間に距離があったこともあり、主審は笛を吹いてからスタジアムの雰囲気と自身の印象で温度差を感じていたという。新競技規則ではGKの妨害をしっかりと取っていく方針が強調される中、主審はどのようにGKへの妨害をマネジメントするか考え、当該シーンでは関わっていないものの大宮のベテランFW杉本健勇に対して認められない行動を説明。杉本がチームメイトに伝えたことで、以降は反則にするか悩ましい行動がなくなった。
「当該選手に話をするのもひとつですし、キャプテンとかベテランの選手に話をして周知していく。これってやっぱり最初の1か月くらいが勝負。こういったルールがみんなに浸透すればそういった(妨害)のはなくなっていくし、スムーズにいけるんじゃないかなと」(佐藤氏)
佐藤氏はそのように話し、ここまでについては「全体的にはスムーズに選手も協力してやってくれています」と総括した。その上で抗議への対応などに気を取られて8秒のカウントを忘れてしまった場面(GKは8秒以内にリリースしていた)のほか、アルビレックス新潟対川崎フロンターレでは8秒ルールを意識しすぎたのか、新潟GK田代琉我がキャッチしたボールを地面に置いてから再びキャッチするも審判団が見逃したケースもあり、適切にレフェリングをしていくことを強調。今後も審判団とチームで協力して8秒ルールに向き合っていく姿勢を示した。
(取材・文 加藤直岐)
(取材・文 加藤直岐)