「ポケモンGO」リアルイベント「Pokemon GO ワイルドエリア」が長崎で開催決定！
【Pokemon GO ワイルドエリア：長崎】 開催期間：11月7日～11月9日
(C)2025 Niantic, Inc. (C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
Nianticとポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「ポケモンGO」のリアルイベント「Pokemon GO ワイルドエリア」を長崎で開催する。開催期間は11月7日から11月9日まで。
2024年からスタートした大規模リアルイベントシリーズ「Pokemon GO ワイルドエリア」が今年も開催。日本での開催地は「Pokemon GO」のイベント初となる長崎市に決定した。
また、11月15日と16日には世界中のどこからでも参加できるイベント「Pokemon GO ワイルドエリア：グローバル」も開催される予定。それぞれのチケットの詳細については後日発表するとしている。
2024年11月「Pokemon GO」初の九州開催イベントとなった「Pokemon GO ワイルドエリア：福岡」の様子
「Pokemon GO ワイルドエリア：福岡」経済効果調査について
