反り腰＆ストレートネックを解消！１日１セット【姿勢美人に導く】簡単ポーズ
長時間のデスクワークやスマホ操作によって、反り腰やストレートネックに悩む人は増え続ける一方。そして、その状態を放置していれば、腰痛や肩こりだけでなく、見た目の老け感にもつながる可能性まであるのです。そこでおすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【エーカパーダセツバンダサルヴァンガーサナ】。骨盤の傾きや首の位置を整え、姿勢美人へと導いてくれます。
エーカパーダセツバンダサルヴァンガーサナ
（１）床に仰向けに寝て、ひざを立てる
（２）ゆっくりとお尻を持ち上げていく
（３）お尻をしっかり上げた状態のまま、ゆっくりと片脚を上げていき、上げきったところで３〜５呼吸（約30秒間）キープする
続けて、脚を変えて同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「お尻をしっかり上げたまま片脚を上げていくこと」がポイント。脚を上げる際は姿勢が崩れやすいので、おへその位置や骨盤が動かないように心がけましょう。ぜひ習慣化することで、スッと伸びた美しい姿勢を手に入れてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞