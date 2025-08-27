Ç¯²¼ÇÐÍ¥¤È·ëº§£´Ç¯¡¡ÂçÅçÍ¥»Ò¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¡ÖÈ±·¿¡Ä¡×£²¿ÍÌÜ¤ò½Ð»º¡ªÈÄÌîÍ§Èþ¤é¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡×½¸¹ç
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢£Á£Ë£Â£´£¸»þÂå¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£ÈÄÌî¤Ï£²£·Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öº´¹¾¤Î£±£ó£ô¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¡¢µÜß·º´¹¾¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥½¥í¥é¥¤¥Ö½é¡ª¡ª¡ª¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤º´¹¾¤é¤·¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢½ª»Ï´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ë¡£¡ÖÍ¥»Ò¤ÈºÍ²Ã¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æ¡¢º´¹¾¤Î³Ú²°¤Ç£´¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë»þ²û¤«¤·¤¯¤Æ¥¨¥â¤¯¤Æ¡£½©¸µ£ô£å£á£í£Ë¤ÎÆü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ò£ô£å£á£í£Ë¤Ë²÷¤¯Ãç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤à¡£¤½¤·¤Æ¡ÖºÍ²Ã¤ÈÍ¥»Ò¤È¥Þ¥Þ¥È¡¼¥¯¤Ç¤¤¿¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÄÌî¡¢ÂçÅç¡¢µÜß·¡¢½©¸µºÍ²Ã¤ÈµÇ°»£±Æ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ä¤À¤ï¡×¡ÖÀÄ½Õ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ´°÷åºÎï¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë²Ä°¦¤¹¤®¡Á¡×¡Ö¥Á¡¼¥à£ËºÇ¹â¡Á¡ªÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤Þ¤¿¡ÖÍ¥»Ò¤Á¤ã¤óÈ±·Á»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê£³£°ºÐ±Û¤¨¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢Í¥»Ò¤Á¤ã¤ó¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÅç¤Ï£²£°£±£´Ç¯£¶·î¤Ë£Á£Ë£Â£´£¸¤òÂ´¶È¤·¡¢£²£±Ç¯£··î¤ËÇÐÍ¥¡¦ÎÓ¸¯ÅÔ¡Ê£³£´¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡££²£³Ç¯£±·î¤ËÂè£±»Ò¡¢£²£µÇ¯£µ·î¤ËÂè£²»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸ª¤¬¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÈþÇØÃæ¤¢¤é¤ï¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£