¹â²¬Ááµª¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Îà°Çá¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÍ¥¾¡¾Þ¶â£µ£°£°Ëü±ß¡Ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò
¡¡½÷Í¥¤Î¹â²¬Ááµª¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡££±£¹£¸£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿à·ÝÇ½³¦¤Î°Çá¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏÁ´¤¯Æ´¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á´Á³½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤«²Î¼ê¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Î®¤ì¤Ç¡Ä¡×¡£¤³¤¦¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¹â²¬¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¡×¤ÎÉôÊ¬¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡¢£¸£·Ç¯¤Ë±þÊç¤·¤¿·¤¥á¡¼¥«¡¼¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤Ç¤¤¿¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ÇÎ±³Ø¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¶â¤¬É¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Çà¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡Áá¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¾Þ¶âÄº¤±¤ë¡Ä¡×
¡¡½Ð¾ì¼Ô¤ÎÃæ¤Ç£±£´ºÐ¤ÈºÇÇ¯¾¯¤À¤Ã¤¿¹â²¬¤ÏÍ¥¾¡¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢¹â²¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥¾¡¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀìÂ°·ÀÌó¡×¤ä¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ¹¹Ô¡×¤Î¤Û¤«¡¢¾Þ¶â¡Ö£µ£°£°Ëü±ß¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬Î±³ØÂå¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Î¾Þ¶â¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼»ñ¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡£¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤É¤è¤á¤¡¢£Í£Ã¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á¤Ï¡Ö°Ç¤òË½¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£¹â²¬¤Ï¡ÖË½¤³¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼»ñ¶â¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡ÄÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤¦¡Ê½êÂ°¡Ë»öÌ³½ê¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ê·¤¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ë¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë½Ð¤ë¤Î¤È¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¡Ä¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¡¢Î®¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤«¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹â²¬¤Ï£¸£¸Ç¯½Õ¡¢¤½¤Î£Ã£Í¤Ë¸Î¡¦²¬ÅÄâÃÀ¡¤µ¤ó¤È½Ð±é¤·¡¢£Ã£Í¥½¥ó¥°¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Î¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡×¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±´ü¤Ë¤Ï£×£é£î£ë¡¢À¾ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤é¤¬¤¤¤Æ¡¢£±£°ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£