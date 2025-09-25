ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 高岡早紀、愛犬をガードレールにつなぎ買い物へ「マナー違反」の指摘… 高岡早紀 ペット エンタメ・芸能ニュース 女性自身 高岡早紀、愛犬をガードレールにつなぎ買い物へ「マナー違反」の指摘続出 2025年9月25日 14時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高岡早紀の愛犬にまつわるX投稿について「女性自身」が報じた 買い物中にガードレールにつないだ犬を触らないで言ったら逆ギレされたそう 投稿には「ガードレールに繋ぐなんておかしい」といった辛辣な反応が 記事を読む おすすめ記事 小川晶前橋市長のラブホ密会報道で市役所にクレーム殺到「みっともない言い訳」「辞めろ」 2025年9月25日 19時20分 「水着をずらして性器を...許せない」スイミングスクールで娘が盗撮被害 インストラクターの男は「バレるリスクも低く都合よかった」なぜ防げなかった？ 「二度と被害者を出させない」両親はスクール側に"第三者による検証"求め民事調停を申し立て 2025年9月25日 20時0分 東ブクロ 元カノの実名告白にスタジオ騒然 森香澄ポカーン「（男性）みんながお世話になった人」 2025年9月25日 15時20分 「ぐるナイ」ゴチバトルで快挙！ 初登場ゲスト・野呂佳代がピタリ賞で100万円獲得「売れたな〜」 2025年9月25日 21時2分 長女死体遺棄疑い母逮捕 「20年前冷凍庫に入れた」 2025年9月25日 15時31分