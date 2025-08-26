NVIDIA¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡ÖJetson AGX Thor¡×¤Ä¤¤¤ËÀµ¼°È¯É½¡¡Ä¶¾®·¿AI¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¢AI±é»»ÀÇ½¤¬7.5ÇÜ¤â¸þ¾å
NVIDIA¤Ï2025Ç¯8·î25Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢Blackwell GPU¤òÅëºÜ¤·¤¿¿··¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡ÖJetson AGX Thor¡×¡Ê¥½¡¼¡Ë¤Î³«È¯¥¥Ã¥È¤ÈÀ¸»º¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î°ìÈÌÈÎÇä¡ÊÍ½Ìó¡Ë¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡×¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤ËºÇÅ¬¤Ê¹âÀÇ½¤ÊÄ¶¾®·¿AI¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥Ü¡¼¥É¤À¡£
¡ÖJetson AGX Thor¡×¡£¸å¤í¤¬¡ÖJetson AGX Thor ³«È¯¥¥Ã¥È¡×¡Ê2025Ç¯8·îÃæ¤Ë½ç¼¡½Ð²ÙÍ½Äê¡Ë¡¢¼êÁ°¤¬ÎÌ»º(À¸»º)¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡ÖJetson AGX Thor¡×¤Î³«È¯¥¥Ã¥È¡Ê2070 TFLOPS:¥Æ¥é¥Õ¥í¥Ã¥×¥¹¡Ë¤Ï$3499¡¢À¸»º¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï2¥¿¥¤¥×ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¡ÖJetson T5000¡×¡Ê2070 TFLOPS¡Ë¤¬$2999¡¢¡ÖJetson T4000¡×¡Ê1200 TFLOPS)¤¬$1999¡£
¡ÖJetson AGX Thor ³«È¯¥¥Ã¥È¡×¤ÎÆâÉô¹½À®Jetson Thor¤ÏÀ½Â¤¡¢ÊªÎ®¡¢°åÎÅ¡¢ÇÀ¶È¡¢¾®Çä¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ò´Þ¤à¿ôÉ´ËüÂæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ç¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸À®AI¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(LLM)¡¢VLM¡ÊVision-Language Model:»ë³Ð¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢»ë³Ð¸À¸ì¹ÔÆ°¥â¥Ç¥ë¡ÊVision-Language-Action Model:VLA¡Ë¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤Ê½èÍýÀÇ½¤òÃø¤·¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ü¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤¿¤Á¤âÂç´î¤Ó!?
Æ±¼Ò¤¬À©ºî¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢CEO¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¿··¿¤Î¡ÖJetson AGX Thor¡×¤ò¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤ÆÂ£¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥ÉÃ£¤¬´¶·ã¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£NVIDIA Jetson AGX Thor ¤Î¤´¾Ò²ð: ¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Îµæ¶Ë¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡§
¡üÁ°À¤Âå¡ÖJetson Orin¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ 7.5ÇÜ¤ÎAI±é»»ÀÇ½
¡ÖJetson Thor¡×¤Ï128GB¤Î¥á¥â¥ê¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÂç2,070 TFLOPS¡ÊFP4:4¥Ó¥Ã¥È¤ÎÉâÆ°¾®¿ôÅÀ±é»») ¤ÎAI±é»»Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ò130w¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏÆâ¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£Á°À¤Âå¤Î¡ÖJetson Orin¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ7.5ÇÜ¤ÎAIÀÇ½¤È¡¢3.5ÇÜ¤Î¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤ò¥¨¥Ã¥¸¤ÇÆ±»þ¤Ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢CPU¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï3.1ÇÜ¡¢IO¥¹¥ë¡¼¥×¥Ã¥È¤Ï10ÇÜ¤Ë¹âÂ®²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚIntroducing NVIDIA Jetson Thor¡Û¡§
¡ü¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI³«È¯´ë¶È¤¬Â³¡¹¤ÈºÎÍÑ
´û¤Ë¡ÖAgility Robotics¡×¤ä¡ÖAmazon Robotics¡×¡ÖBoston Dinamics¡×¡ÖFigure¡×¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹´ë¶È¤ä¡¢¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î½Åµ¡¥á¡¼¥«¡¼¡ÖCaterpillar¡×¤Ê¤É¤¬¡ÖJetson Thor¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Figure¤ÎCEO¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¢¥É¥³¥Ã¥¯»á¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎJetson Thor¤ÎÀÇ½¤È¾ÊÅÅÎÏÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÅëºÜ¤·Ê£»¨¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ¡¦¿äÏÀ¡¦¹ÔÆ°¤ò¼Â¸½²ÄÇ½¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹¹¤ËAmazon Robotics¤Î¥Á¡¼¥Õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥¹¥È¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£»á¤Ï¡ÖJetson Thor¤¬¼¡À¤Âå¤Î¼«Î§·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤È³ÈÂç¤ËÉ¬Í×¤Ê·×»»Ç½ÎÏ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Caterpillar¤ÎCEO¥¸¥ç¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥É»á¤Ï¡¢Jetson Thor¤¬·úÀß¡¦¹Û¶Èµ¡´ï¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¡¢°ÂÁ´À¤È¸úÎ¨À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Amazon¤ÎÁÒ¸Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤âÈ¯É½¤·¤¿Agility Robotics¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÎã ½ÐÅ¸:NVIDIA¤Þ¤¿¡¢À¸À®AIÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡ÖOpen AI¡×¡ÖMeta¡×¡ÖPhisical Intelligence(¦Ð)¡×¤Ê¤É¤¬ºÎÍÑ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É ¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ
NVIDIA¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É³«È¯¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖNVIDIA Isaac GR00T¡×¡Ê¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯ ¥¸¡¼¥¢¡¼¥ë¥¼¥í¥¼¥í¥Æ¥£¡¼¡¢ÄÌ¾Î¥°¥ë¡¼¥È¡Ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òº£Ç¯½é¤á¤«¤é³«»Ï¤·¡¢NVIDIA Isaac GR00T-Dreams¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡ÖOmniverse¡×¤ä¡ÖCosmosÀ¤³¦´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡Ê¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É³«È¯´Ä¶¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹½ÃÛ¡¦¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢µ»ö¡ÖNVIDIA¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É³«È¯´ðÈ×¡ÖGR00T¡×¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¸úÎ¨¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¾å¤¬¤ëÍýÍ³¡ÚÆ°²è²òÀâ¡ÛCosmos¤È¥É¥ê¡¼¥à¡×¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÀÇ½¤ÊÁÈ¹þ¤ß·¿¥¨¥Ã¥¸AI¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡ÖJetson Thor¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î³«È¯´ðÈ×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É³«È¯¤Ï°ìÁØ¤Î²ÃÂ®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖJetson Thor¡×¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥×¥í¥¤¥á¥ó¥È¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡ÈºÇ½ª¤«¤ÄÃæ³Ë¤È¤Ê¤ëºÇÂç¤ÎÍ×ÁÇ¡É¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àAI¿äÏÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡¢ÇÀ¶È»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤ÊÆ°ºî¤òÍ×¤¹¤ë¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤ÎÀÇ½¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¡¢LLM¤äVLM¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏVLA¤Ê¤É¹âÅÙ¤Ê½èÍý¤Î¼Â¹Ô´Ä¶¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖJetson Thor¡×¤Ï¡¢NVIDIA¤ÎJetson¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢¼çÍ×¤ÊAI¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤äÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤«¤é¥¨¥Ã¥¸¤Þ¤Ç¤ÎNVIDIA¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¹¥¿¥Ã¥¯¤È´°Á´¤Ê¸ß´¹À¤ò»ý¤Á¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥»¥ó¥µ¡¼½èÍý¤âÉý¹¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
2014Ç¯¤ÎJetson¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à³«»Ï°ÊÍè¡¢200Ëü¿Í°Ê¾å¤Î³«È¯¼Ô¤È150¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¡Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¡Ë¤¬»²²è¤·¡¢¡ÖJetson Orin¡×¤Ç¤Ï7,000¼Ò°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ¤Ë¥¨¥Ã¥¸AI¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¿·¤Î¡ÖJetson Thor¡×¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë"¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Í¸ú¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ"¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤ä»ë³ÐAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ò´Þ¤àÊ£»¨¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤Ê³«È¯¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖJetson AGX Thor¡×¡£¸å¤í¤¬¡ÖJetson AGX Thor ³«È¯¥¥Ã¥È¡×¡Ê2025Ç¯8·îÃæ¤Ë½ç¼¡½Ð²ÙÍ½Äê¡Ë¡¢¼êÁ°¤¬ÎÌ»º(À¸»º)¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡ÖJetson AGX Thor¡×¤Î³«È¯¥¥Ã¥È¡Ê2070 TFLOPS:¥Æ¥é¥Õ¥í¥Ã¥×¥¹¡Ë¤Ï$3499¡¢À¸»º¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï2¥¿¥¤¥×ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¡ÖJetson T5000¡×¡Ê2070 TFLOPS¡Ë¤¬$2999¡¢¡ÖJetson T4000¡×¡Ê1200 TFLOPS)¤¬$1999¡£
¡ÖJetson AGX Thor ³«È¯¥¥Ã¥È¡×¤ÎÆâÉô¹½À®Jetson Thor¤ÏÀ½Â¤¡¢ÊªÎ®¡¢°åÎÅ¡¢ÇÀ¶È¡¢¾®Çä¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ò´Þ¤à¿ôÉ´ËüÂæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ç¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸À®AI¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(LLM)¡¢VLM¡ÊVision-Language Model:»ë³Ð¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢»ë³Ð¸À¸ì¹ÔÆ°¥â¥Ç¥ë¡ÊVision-Language-Action Model:VLA¡Ë¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤Ê½èÍýÀÇ½¤òÃø¤·¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ü¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤¿¤Á¤âÂç´î¤Ó!?
Æ±¼Ò¤¬À©ºî¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢CEO¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¿··¿¤Î¡ÖJetson AGX Thor¡×¤ò¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤ÆÂ£¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥ÉÃ£¤¬´¶·ã¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£NVIDIA Jetson AGX Thor ¤Î¤´¾Ò²ð: ¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Îµæ¶Ë¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡§
¡üÁ°À¤Âå¡ÖJetson Orin¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ 7.5ÇÜ¤ÎAI±é»»ÀÇ½
¡ÖJetson Thor¡×¤Ï128GB¤Î¥á¥â¥ê¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÂç2,070 TFLOPS¡ÊFP4:4¥Ó¥Ã¥È¤ÎÉâÆ°¾®¿ôÅÀ±é»») ¤ÎAI±é»»Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ò130w¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏÆâ¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£Á°À¤Âå¤Î¡ÖJetson Orin¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ7.5ÇÜ¤ÎAIÀÇ½¤È¡¢3.5ÇÜ¤Î¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤ò¥¨¥Ã¥¸¤ÇÆ±»þ¤Ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢CPU¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï3.1ÇÜ¡¢IO¥¹¥ë¡¼¥×¥Ã¥È¤Ï10ÇÜ¤Ë¹âÂ®²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚIntroducing NVIDIA Jetson Thor¡Û¡§
¡¦2070 FP4 | 1035 FP8 TFLOPs powered by Blackwell GPU¡¡New Transformer engine architecture¡¡Multi-Instance GPU (MIG) support¡¦14-core Neoverse ARM CPU¡¦128 GB LP5 memory, 273 GB/s¡¦4X 25 GbE high-speed I/O¡¦40 W-130 W for entire module
¡ü¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI³«È¯´ë¶È¤¬Â³¡¹¤ÈºÎÍÑ
´û¤Ë¡ÖAgility Robotics¡×¤ä¡ÖAmazon Robotics¡×¡ÖBoston Dinamics¡×¡ÖFigure¡×¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹´ë¶È¤ä¡¢¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î½Åµ¡¥á¡¼¥«¡¼¡ÖCaterpillar¡×¤Ê¤É¤¬¡ÖJetson Thor¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Figure¤ÎCEO¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥¢¥É¥³¥Ã¥¯»á¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ð¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎJetson Thor¤ÎÀÇ½¤È¾ÊÅÅÎÏÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÅëºÜ¤·Ê£»¨¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÎÇ§ÃÎ¡¦¿äÏÀ¡¦¹ÔÆ°¤ò¼Â¸½²ÄÇ½¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹¹¤ËAmazon Robotics¤Î¥Á¡¼¥Õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥¹¥È¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£»á¤Ï¡ÖJetson Thor¤¬¼¡À¤Âå¤Î¼«Î§·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤È³ÈÂç¤ËÉ¬Í×¤Ê·×»»Ç½ÎÏ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Caterpillar¤ÎCEO¥¸¥ç¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥É»á¤Ï¡¢Jetson Thor¤¬·úÀß¡¦¹Û¶Èµ¡´ï¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¡¢°ÂÁ´À¤È¸úÎ¨À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Amazon¤ÎÁÒ¸Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤âÈ¯É½¤·¤¿Agility Robotics¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÎã ½ÐÅ¸:NVIDIA¤Þ¤¿¡¢À¸À®AIÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡ÖOpen AI¡×¡ÖMeta¡×¡ÖPhisical Intelligence(¦Ð)¡×¤Ê¤É¤¬ºÎÍÑ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É ¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ
NVIDIA¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É³«È¯¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖNVIDIA Isaac GR00T¡×¡Ê¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯ ¥¸¡¼¥¢¡¼¥ë¥¼¥í¥¼¥í¥Æ¥£¡¼¡¢ÄÌ¾Î¥°¥ë¡¼¥È¡Ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òº£Ç¯½é¤á¤«¤é³«»Ï¤·¡¢NVIDIA Isaac GR00T-Dreams¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡ÖOmniverse¡×¤ä¡ÖCosmosÀ¤³¦´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡Ê¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É³«È¯´Ä¶¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹½ÃÛ¡¦¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢µ»ö¡ÖNVIDIA¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É³«È¯´ðÈ×¡ÖGR00T¡×¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¸úÎ¨¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¾å¤¬¤ëÍýÍ³¡ÚÆ°²è²òÀâ¡ÛCosmos¤È¥É¥ê¡¼¥à¡×¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÀÇ½¤ÊÁÈ¹þ¤ß·¿¥¨¥Ã¥¸AI¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡ÖJetson Thor¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î³«È¯´ðÈ×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É³«È¯¤Ï°ìÁØ¤Î²ÃÂ®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖJetson Thor¡×¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥×¥í¥¤¥á¥ó¥È¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡ÈºÇ½ª¤«¤ÄÃæ³Ë¤È¤Ê¤ëºÇÂç¤ÎÍ×ÁÇ¡É¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àAI¿äÏÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡¢ÇÀ¶È»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤ÊÆ°ºî¤òÍ×¤¹¤ë¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤ÎÀÇ½¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¡¢LLM¤äVLM¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏVLA¤Ê¤É¹âÅÙ¤Ê½èÍý¤Î¼Â¹Ô´Ä¶¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖJetson Thor¡×¤Ï¡¢NVIDIA¤ÎJetson¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¡¢¼çÍ×¤ÊAI¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤äÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤«¤é¥¨¥Ã¥¸¤Þ¤Ç¤ÎNVIDIA¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¹¥¿¥Ã¥¯¤È´°Á´¤Ê¸ß´¹À¤ò»ý¤Á¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥»¥ó¥µ¡¼½èÍý¤âÉý¹¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
2014Ç¯¤ÎJetson¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à³«»Ï°ÊÍè¡¢200Ëü¿Í°Ê¾å¤Î³«È¯¼Ô¤È150¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¡Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¡Ë¤¬»²²è¤·¡¢¡ÖJetson Orin¡×¤Ç¤Ï7,000¼Ò°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ¤Ë¥¨¥Ã¥¸AI¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¿·¤Î¡ÖJetson Thor¡×¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë"¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Í¸ú¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ"¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤ä»ë³ÐAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ò´Þ¤àÊ£»¨¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤Ê³«È¯¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£