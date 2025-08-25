ÂçÃ«45¹æ¤è¤ê¡Ä¡ÈNo.1¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»³ËÜÍ³¿¡¡»î¹çÃæ¤Î°ì½Ö¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤¬Åº¤¨¤¿¥¤¥¸¥ê
»³ËÜ¤Ï6²ó2°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡¢3»Íµå7Ã¥»°¿¶¤Ç11¾¡ÌÜ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 8-2 ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë8-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬6²ó2¼ºÅÀ¤Ç11¾¡ÌÜ¡¢ÁêËÀ¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Êá¼ê¤¬¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬45¹æ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÅêÂÇ¤Î¼çÌò¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µåÃÄ¸ø¼°¤¬¡ÈºÇ¹â¤Î1Ëç¡É¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÍº¶«¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï2²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤ë¤â¡¢3²ó¤Ë9ÈÖ¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¤ËµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢²ù¤·¤µ¤«¤é¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°Ê¹ß¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤®¡¢6²ó2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢º£Æü¥¤¥Á¤ÎÒöÓ¬¤ò¸«¤»¤¿¡£6²ó2°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡¢3»Íµå7Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜ¤ÎÅêµå¤ÎÂ¾¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Î2ËÜÎÝÂÇ¡¢2-2¤Î7²ó¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Î3¥é¥ó¡¢ÂçÃ«¤Î45¹æ¤Ê¤É¸«¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¤¥×¥ì¡¼¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾¡Íø¸å¤Ë¡Ö¥À¥¤¥½¡¼¤¬Äó¶¡¤¹¤ëº£Æü¤Î»î¹ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢»î¹çÃæ¤Î¡È1Ëç¡É¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆüÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬¥«¥á¥é±Û¤·¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë1Ëç¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö²¿¤Æ¼Ì¿¿¤Ê¤Î¡×¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¤À¡×¡Ö¥è¥·!!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¸å¡¢ÂçÃ«¤¬¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ë»Ò¤É¤â¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¼Ì¿¿¤È»³ËÜ¤ÎÈæ³Ó²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤âÂçÃ«¤ä¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â²¿ÅÙ¤â¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â¡È¤¢¤Î»þ¡É¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
