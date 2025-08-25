¡Ö¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡×¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤ÇÂç³èÌö¤Î¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡£¥¢¥·¥¹¥È¤Î½ÅÍ×À¤Ë¸ÀµÚ
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÂÐ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2-0¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥ë¡¦¥Ç¥£¥Ã¥¥ó¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤À¡£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¡£23Ê¬¡¢¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥¢¥¤¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯52Ê¬¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤â¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¡¢Áá¡¹¤Î2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¾¡Íø¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËÊû¤²¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥·¥¹¥È¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Èà¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡ØBBC¡Ù¤Ç¤ÏÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö(¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï)ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥Æ¥£¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ï¼«Í³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤½¤³¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤¿¤·¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼«Í³¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×