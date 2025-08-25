２５日の午前、山形県河北町の町の中心部にクマが出没し中学生が熊に追いかけられた件について、詳細がわかってきました。

【写真を見る】クマに追いかけられた中学生 自転車と荷物を置き、走って逃げる（山形・河北町）

中学生は自転車に乗っていましたが、クマに出合い、走って逃げたということです。

クマに追いかけられたのは中学２年生の男子生徒で、部活動に向かう途中でした。町内のゴミステーション（画像）のそばでクマに遭遇し、自転車と荷物をその場に置いて走って逃げたということです。

クマは途中で追いかけるのをやめ、結果的に生徒は逃げ切りケガはありませんでした。

走って逃げることに意見はありそうですが、今回は事なきを得た形となりました。

■何があったか

25日の午前７時20分ごろ、河北町谷地の河北町民体育館近くでクマ１頭が目撃され、その後クマは町内の数か所で目撃されていることがわかりました。

クマの体長はおよそ１メートルとのことです。

クマは最初に目撃された場所から北上するように町内の数か所で目撃されているということで、午前11時ごろに吉田東線ポケットパークで目撃されたのを最後に、見失ったということです。

町や警察によりますと、現時点で人的被害や物的被害は確認されていません。

警察は「付近にお住まいの方や付近を通行される方は、クマが潜んでいる可能性があります。不要不急の外出は避けて下さい」「新たにクマを目撃された方は、絶対に刺激 することなく、直ぐに自治体や警察に通報してください」と注意を呼びかけています。

現場近くではクマの足跡と思われるものがみつかっています。町などが現在ドローンを使い、クマを捜索しています。