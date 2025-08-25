¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢Æ±Î¨¼ó°ÌÉâ¾å¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö31¡×¡¡»³ËÜÍ³¿¤¬º£µ¨11¾¡ÌÜ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¾¾°æÍµ¼ù¤«¤é45¹æ¥À¥á²¡¤·ÃÆ
¡ü¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¡2¡Ý8¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¡»¡¡
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö8·î24Æü¡¡¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡ä
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤Î¥¹¥¤¡¼¥×Éé¤±¤òÁË»ß¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢45¹æËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬º£µ¨11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÂçÃ«¤¬»Íµå¤òÁª¤Ö¤È¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÃæÁ°°ÂÂÇ¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¤¢¤ï¤ä¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤È¤¤¤¦ÂçÈôµå¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ·ø¼ê¥í¥ì¥¢¥Î¤¬±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Ç¹¥Êá¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î°ìÂÇ¤¬ÀèÀ©µ¾Èô¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÃ«¤¬¥Û¡¼¥à¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï3²óÎ¢¡¢°ì»à¤«¤é8ÈÖ¥¯¥í¥Í¥ó¥ï¡¼¥¹¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤Î½é°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢9ÈÖ¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤«¤ì¡¢6¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¶«¤ÓÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â4²óÎ¢¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤ò¸«¤»¡¢3ÈÖ¥Þ¥Á¥ã¥É¤«¤é¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò»°¼ÔËÞÂà¡£5²óÎ¢¤Ë¤Ï°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾ÃÆ¤Î9ÈÖ¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò±¦Èô¡¢1ÈÖ¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦ÂÇÀþ¤Ï6²óÉ½¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬17¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤ò»³ËÜ¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î7²óÉ½¤Ë½÷Ë¼Ìò¤Î¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬3¹æ¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î18¹æ2¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹Åê¼ê¿Ø¤«¤é°ìµó5ÆÀÅÀ¡£»³ËÜ¤Ë¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡9²óÉ½¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬¾¾°æÍµ¼ù¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ç45¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥À¥á²¡¤·¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Ìó1¥ö·î¤Ö¤êÉüµ¢¤Î±¦ÏÓ¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥§¡¼¥Ä¤¬9²óÎ¢¤òÄù¤á¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈÊÂ¤ÖÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£Æ±ÃÏ¶è¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Îº£µ¨ÂÐÀï¤ò9¾¡4ÇÔ¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Ç½ª¤¨¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö31¡×¤òÅÀÅô¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÂçÃ«¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¡¢2ÆÀÅÀ¡¢1»Íµå¡¢1»°¿¶¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£º£µ¨À®ÀÓ¤òÂÇÎ¨.280¡¢45ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.008¤È¤·¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³ËÜ¤Ï6²ó92µå¤òÅê¤²¤Æ4Èï°ÂÂÇ¡¢2»Íµå¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¡£º£µ¨25»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¡¢À®ÀÓ¤Ï11¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.90¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£