この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【LINEでブロックされたかも!_】「メンバーがいません」表示される原因とは？ LINE専門家ひらい先生が解説

YouTubeで公開された「【LINEでブロックされたかも!?】『メンバーがいません』表示される原因とは？」にて、LINE活用法を解説するひらい先生がゲスト出演。LINEを日常的に利用するユーザーの間で話題となっている「メンバーがいません」というトーク画面の表示について徹底解説した。



ひらい先生は「かなり多くの方がLINEで『メンバーがいません』と表示されて、不安に思うことがあると思います。もしかしてブロックされた!? なんて心配される方も多いですよね」と視聴者の悩みに共感。その上で「実際、ブロックされたわけではなく、これとは一切関係ないのでご安心ください」と断言した。



問題の「メンバーがいません」表示の主な原因として、1.相手のアカウントが削除された場合（個人アカウントまたはLINE公式アカウントのBANなど）、2.グループトークで自分が強制退会させられた場合、3.複数人トークでメンバー全員が退出した場合、の3つを分かりやすく紹介。「例えばアカウントがバンされたり、削除された場合にこの表示が出ます。ブロックの事実とは全く無関係です」と重ねて説明した。



また、誤ってグループから退会した場合の復活方法にも言及し、「グループなら再招待で参加できます。過去のアルバムやノートも再び見られます」と、実用的なアドバイスも。1対1トークについては「相手アカウントが削除されていれば復活はできません」と、ケースごとの違いも丁寧にレクチャー。



動画の最後では、「もしかしたらブロックされたのかも…と思っていた方は安心してLINEを使い続けてください」と呼びかけ。「このチャンネルでは超初心者向けにLINEの活用法や最新ニュースを発信します。質問があればコメント欄から気軽にどうぞ！」と締めくくった。