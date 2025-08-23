この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ビジネス系YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」にて、動画『それ、プレゼンじゃなく“雑談”です。成約率が爆上がりする、プレゼンの鉄則を5つ紹介します』が公開。発言者のりゅう先生と脳神経マーケティングのプロ・タカ博士が、「プレゼンで成約率を大きく上げるコツ」について徹底解説した。



動画では、視聴者からの「商談やセールスで契約がなかなか決まらない」という悩みに対し、「プレゼンには秘訣があって、私はこの方法で全員クローズしたこともある」と自信満々に説明。「これは技術。練習すれば誰でもできる」と強調する。



その上でタカ博士が、「プレゼンは“ワンスライド・ワンメッセージ”が鉄則。伝えるべき要点は、一度にひとつだけ。メッセージが多すぎると聴き手の集中力が切れる」と明言。加えて「現代人は金魚より集中力が短い。だから1テーマを絞って“これしかない”と印象づけるべき」と脳科学の視点から重要性を説いた。



また、「ペイン・ロス・ソリューション（痛み、損失、解決）」の重要性にも言及。「人は得したい以上に損したくない。『今行動しなければ大きく損をする』ことを数字データなどで具体的に見せると行動を促せる」と独自の持論を展開した。りゅう先生も「痛みが具体的に伝わるほど購買に繋がる。“損失回避”を理解しないとセールスは難しい」と続けている。



さらに、「ストーリーの三幕構成」を用いるべき、と両者は口を揃えた。「問題提起→問題拡大→解決・成功の未来」という筋道を通じ、聴き手の記憶と共感を呼び起こしやすいという。「私たちの商品で救われた“お客様の声”や社会的証明を3つ用意すると信用力が一気に増す」というノウハウも披露。



最後のポイントは「行動喚起（CTA）」。「行動して欲しいなら1分以内にできる内容と操作に。複雑だと人は離脱する」とハーバード・ビジネスレビューの記事も引きつつ注意喚起した。