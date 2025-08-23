決勝でも沖縄の街に異常

沖縄県内が異様な熱気に包まれている。第107回全国高校野球選手権大会は23日に決勝戦を迎え、沖縄尚学が日大三（西東京）と対戦。地元では街から人影が消える“異変”を伝える報告が、SNS上で相次いでいる。

沖縄尚学は21日の準決勝で山梨学院を撃破し、県勢としては2010年の興南以来15年ぶりに夏の決勝へ駒を進めた。X（旧ツイッター）では、県民が甲子園中継に夢中になっているためか、昼間にもかかわらず人や車の往来がほとんどない街中の写真が多数投稿されている。

SNSでは、「街中から本当に消えているやん」「都市伝説えぐすぎる」「すっからかんやん」「この景色おかしいです」「沖縄から人通りが消えた」「この時間に那覇でこれはやばい」「沖縄の大動脈、国道58号線がガラガラなのがすごい」「沖縄県民の気持ち分かる」「やばいよね（笑）こんなことある？」といった驚きの声が続々と上がった。

この現象は、準決勝で沖縄尚学が山梨学院を破った21日午後にも発生。携帯電話事業を手がける「沖縄セルラー電話」が公式Xに、閑散とした街の様子の写真を投稿した写真が大きな注目を集めた。（Full-Count編集部）