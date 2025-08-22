「お金を貸して欲しい」というママ友のLINEを無視したらバス停まで来られた。関わりたくないのにどうしたらいい？【ママリ】

お金を貸して欲しいと言うママ友が怖い

先日100万円貸してほしいと言われたママのLINEを無視し、謝罪のLINEも無視したらバス停まで来られました。（その方は今はもうバス停にいません）

その後もまたLINEがきましたが、しつこすぎるし怖いです。関わるつもりもないし、警察案件だなと思うのですが、どうしたら良いでしょうか。

なるべくなら関わりたくない人、距離を置きたいと思うような人はどこにでもいるものですよね。この記事では、子どもの幼稚園が同じママ友から100万円を貸して欲しいとLINEで言われ、無視をしたらバス停まで会いに来たりしつこくLINEが来たりなど困っているという投稿を紹介します。あまりのしつこさに恐怖すら感じているという投稿者さん。警察に相談していいものか、今後どうしていけばいいのか悩んでいるそう。

お金を貸して欲しいというママ友からのLINEを無視したものの、その後もしつこくLINEが来たり会いに来たりすることに対して困っているという投稿者さん。どの程度の仲のママ友なのかはわかりませんがお金の貸し借りはするべきではないですし、まして100万円という大金は貸せるわけがないですよね。普通は無視されれば気まずく感じて距離を置こうと考えるものだと思うのですが、ママ友は一般的な考えとは少し違うよう。



夫からママ友の夫へ困っていることを伝えてもらうなど、周りを巻き込んで今後関わらないように釘を刺してもらうのがいいのではないでしょうか。

しつこいママ友にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

うーーーーん何のためにそんなにしつこくするのでしょうか？謝罪がしつこい感じですか？

ご主人にでてきてもらって、向こうのお家に行ってもう関わらないでと言ってもらうとかどうでしょう。



単純に、無視するから来てるだけかな？と思いました🙄

ママ友が投稿者さんの無視をまだいけるかもと勘違いしている可能性は十分にありますよね。投稿者さんが自分で言えるのであれば言ってみるのもいいでしょうし、それが難しければ夫や警察に頼るというのも一つ。今後も顔を合わせる機会があると思うとなかなか強く言えないかと思うのですが、迷惑をしているのは事実ですから気持ちを伝えるのは大事なのではないでしょうか。

