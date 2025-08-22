この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「自分に当てはまっていたら要注意です！50代60代が絶対にやってはいけない投資について紹介します！」とのタイトルで、投資戦略アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTube動画で“失敗しないために避けるべき投資”について熱く語った。鳥海氏は「当たれば偶然、外せば必然。この言葉を押さえておいてほしい」ときっぱり。「たまたま勝つことはできるかもしれないんだけども、勝ち続けることは難しい」と、投資の本質を端的に指摘した。



動画ではまず「高コストな商品」を例に挙げ、「新宅報酬が高い場合、長期的にはリターンに大きな差が出る。30年で1000万円以上の差になることもある」と具体的な試算を示す。「証券会社に勧められるがまま買ったという人はいないか？」と視聴者に問いかけ、高コスト商品の危険性を訴えた。



次に短期売買やタイミング投資については、「ニュースを見て今が底値だと判断しても、結局は運次第。もし同額を投資できるなら、積立投資のほうが着実に資産が増える」と述べ、「当てに行く短期売買って、頑張っても頑張っても報われないところに時間や神経を注ぎ、本来頑張るべき所で頑張れなくなる」とも強調した。



また、「レバレッジ商品」については、「一発逆転を狙うのはギャンブルのようなもの。『負ければ負けるほど勝ちに近づく』と錯覚してどんどん資金を突っ込んでしまう」と指摘。ハイリスク・ハイリターンな商品への警戒を呼びかけた。



さらに「生命保険でお金を増やそうとすること」や「合理性のない分散投資」もNGとし、「目的と手段がずれると機会損失に繋がる。お金を増やしたいなら投資信託、守りたいなら保険」と明確な線引きを求めた。



加えて、「仕組み債」や「オフショア投資」といった商品に関しても、「複雑でリスクが高く、証券会社の利益になるだけ。仕組みが理解できないなら近寄らないのが賢明」とバッサリ。「悪いことは言わないので、オフショア投資に手を出す前にNISAやiDeCoをまず活用したほうがいい」と推奨した。



動画の締めくくりでは、「これら7つの投資に当てはまっていたら、今からでも見直すべき」と呼びかけ、「やっちゃいけない投資はわかったけど、どんな投資がいいの？という方は他の動画も是非見てください」と次のステップに繋げ、今後も投資教育に力を入れる姿勢を見せていた。