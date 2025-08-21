子猫に興味津々？ YouTubeチャンネル「North The Husky」では、子猫に初めて出会ったハスキーの子犬の様子が配信され、動画のコメント欄には「本当にキュート」「ハスキーのしっぽは猫ちゃんにとってたまらなく魅力的だよね」の声が続出しました。

猫パンチの洗礼を受けるも…

注目を集めたのは「Husky Puppy Meets Kitten For The First Time」という動画。

この日、ハスキーの子犬「ノース」は、ソファの上で優雅にくつろぐ子猫と初めて出会います。画面の中からは「君、だぁれ？」と無邪気に話しかけるノースの声が聞こえてきそう。

しかし、ソファをのぞき込んだ途端、猫パンチの洗礼を受けてしまうノース。それでも、初めて目にする子猫が気になって仕方がない様子です。

どうやって子猫と仲良くなろうか、ソファの下で考えている様子のノース。すると、ふりふり動くノースのしっぽに興味津々な子猫は、ソファの上からしっぽをキャッチします。

ノースの存在が気になる子猫は、ソファの上から床へジャンプ。「一緒に遊ぶワン！」とテンションが上がったノースは子猫を追いかけますが、子猫はちょっと怖かったようで、再びソファの上へ戻ってしまいました。

その後も、ソファの上と下でちょっかいをかけ合う2匹ですが、飼い主さんの手によってノースもソファの上へ。子猫は逃げ出すかと思われましたが、2匹の間にはすでに友情が芽生えていたようで、じゃれ合いながら仲良く過ごしていて……という展開です。

動画を見た視聴者からは、「かわいすぎるんですけど！」「24時間以内に丸まって一緒に寝るだろうね」「2匹は大人になっても親友のままだろう」といったコメントが寄せられていました。2匹の愛くるしい姿を、ぜひ動画でチェックしてみてください。