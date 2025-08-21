¥¥¨¥Ã¥ê¡¼¥Ë¤é¡È¼éÈ÷ÈÇBBC¡É¤Ç¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀèÇÚDF¤¿¤Á¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡¡¥¥¨¥Ã¥ê¡¼¥Ë¤Ï¡Ö¥Í¥¹¥¿¡¢¥«¥ó¥Ê¥Ð¡¼¥í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡Ä¡Ä¡×
¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¥«¥Æ¥Ê¥Á¥ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âÀÎ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£º£¤âÍ¥½¨¤ÊDF¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥Æ¥Ê¥Á¥ª¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎDF¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¥«¥Æ¥Ê¥Á¥ª¤Î°Õ»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥¤¥¿¥ê¥¢¤é¤·¤¤DF¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢EURO2020À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç¡¦¥¥¨¥Ã¥ê¡¼¥Ë¤¢¤¿¤ê¤¬ºÇ¸å¤ÎÀ¤Âå¤À¤í¤¦¤«¡£¥¥¨¥Ã¥ê¡¼¥Ë¤Ï¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ü¥Ì¥Ã¥Á¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ð¥ë¥¶¥Ã¥ê¤È¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ç¼éÈ÷ÈÇBBC¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤ËGK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥Ö¥Ã¥Õ¥©¥ó¤¬¹½¤¨¤ë¼éÈ÷¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀ®¸ù¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
º£²ó¥¥¨¥Ã¥ê¡¼¥Ë¤Ï¡ØVivo Azzurro TV¡Ù¤Ë¤ÆÅö»þ¤ÎBBC¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¼éÈ÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖEURO2020¤Ë¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÁ´°÷¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£BBC¤ÎÎ¬¾Î¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¼éÈ÷¿Ø¤À¤Ã¤¿¤«¡©¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡£³Î¤«¤ËÍ§¿Í¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡Ê¥Ð¥ë¥¶¥Ã¥ê¡Ë¡¢¥ì¥ª¡Ê¥Ü¥Ì¥Ã¥Á¡Ë¡¢¥Ö¥Ã¥Õ¥©¥ó¤È¶¦¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÂÀ×¤ò»Ä¤»¤¿¤È¤Ï»×¤¦¡£¤Ç¤â¥Ð¥ì¡¼¥¸¡¢¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¡¢¥Í¥¹¥¿¡¢¥«¥ó¥Ê¥Ð¡¼¥í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤é¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¤Í¡£º£¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤é¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤DF¤À¤·¡¢¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¡¢¥Ü¥ó¥¸¥ç¥ë¥Î¤Ë¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤º¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¥¥¨¥Ã¥ê¡¼¥Ë¤â¿¦¿ÍÈ©¤ÎDF¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎDF¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þÂå¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ï¤ä¤ä¼ä¤·¤¯±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£