【ハロウィーン・ホラー・ナイト ～オールナイト～】 10月31日 開催予定 チケット価格：14,000円～

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は10月31日、オールナイト営業イベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト ～オールナイト～」を実施する。開催は2024年に続き2年連続。

「ハロウィーン・ホラー・ナイト ～オールナイト～」は、10月31日22時から翌朝5時まで開催される特別イベント。パーク内では昨年よりも“超狂暴化”した大量ゾンビが暴れまわるという。

また夜限定のスペシャルショーが「ウォーター・ワールド」にて特別開催される。参加者には、「ストリート・ゾンビ」デザインの缶バッジがプレゼントされる。

チケット価格は「ハロウィーン・ホラー・ナイト ～オールナイト～パス」が14,000円。「『スーパー・ニンテンドー・ワールド』エリア入場確約券付ハロウィーン・ホラー・ナイト ～オールナイト～パス」が17,000円。チケットの抽選申込は8月31日12時より開始予定。一般販売は9月19日10時より開始予定。

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.