¼«Í³¸¦µæ¤Ë¡ª¡Ú¤Ê¤¼¤Ê¤¼¥¥Ã¥Á¥ó¼Â¸³¼¼¡Ûµû¤ÎÉÔ»×µÄ¡¡Èºú¡É¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤È¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡ª
¤¤¤Ä¤â¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëµû¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¸Æ¤ÓÌ¾¤¬°ã¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ê¤É¡¢µû¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤âºî¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡¡Âè1ÃÆ¤Ï¡Öºú¡×¤Ç¤¹¡£¼«Í³¸¦µæ¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¡Èºú¡É¤ÎÉÔ»×µÄ¡¡¡Å·Á³¤Îºú¡ÊÇòºú¡Ë¤ÏÄ¹¡Á¤¤Î¹¤ò¤¹¤ë
Å·Á³¤Îºú¤ÏÀî¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÃÕµû¡Êµû¤Î¤³¤É¤â¡Ë¤Ë°é¤Ä¤È¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é³¤¤Ë¸þ¤«¤¦¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÇòºú¤Ï¥¨¥µ¤¬ËÉÙ¤Ê¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤Ë¹Ô¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤Ã¤È¹¤¤¥Ù¡¼¥ê¥ó¥°³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥µ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤è¡£
³¤¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯°é¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Àî¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ëµ¢¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡£ÃÏ¿Þ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èµ¢¤ì¤ë¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤À¤è¤Í¡£Àî¤Î¿å¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤«¡¢Ãë¤ËÂÀÍÛ¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤òÌÜ°õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡Èºú¡É¤ÎÉÔ»×µÄ¢¡¡ºú¡©¡¡¥µ¡¼¥â¥ó¡©¡¡¤É¤¦°ã¤¦¤Î¡©
³°¹ñ¤«¤éÍè¤¿ºú¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥µ¡¼¥â¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¶á¤´¤í¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¥µ¡¼¥â¥ó¤ÎÍÜ¿£¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¤ªµû²°¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢ºú¤â¥µ¡¼¥â¥ó¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤¹¤·²°¤µ¤ó¤Ç¤Ïºú¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Âç¤Þ¤«¤Ë¤Ï¡¢À¸¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¥µ¡¼¥â¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ºú¤è¤ê¤â¿È¤Ë»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£ºú¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤é¾Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Å·Á³¤Î¤â¤Î¤ÏÀî¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ³¤¤Ç°é¤Á¡¢¤Þ¤¿Àî¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ò¤µ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¡£
¡Èºú¡É¤ÎÉÔ»×µÄ£¡¡ºú¤Ï¿È¤¬ÀÖ¤¤¤«¤éÀÖ¿Èµû¡©
µû¤Ï¿È¤Î¿§¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢¡ÖÀÖ¿È¡×¤È¡ÖÇò¿È¡×¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ºú¤Î¿È¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ã¤Ý¤¤ÀÖ¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÀÖ¿Èµû¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¤¸¤Ä¤ÏÇò¿Èµû¤Ê¤ó¤À¡£¿È¤¬ÀÖ¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¨¤Ó¤ä¤«¤Ë¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤¿§ÁÇ¡Ö¥¢¥¹¥¿¥¥µ¥ó¥Á¥ó¡×¤¬ºú¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤è¡£
¥¢¥¹¥¿¥¥µ¥ó¥Á¥ó¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÏ·²½¤äÇ¾¤Î¿ê¤¨¤òËÉ¤¤¤À¤ê¡¢ÌÜ¤Î¥Ô¥ó¥È¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ÚÆù¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÂÀÍÛ¤Î»ç³°Àþ¤«¤éÌÜ¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¡£±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëÆ¯¤¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÉÍÜÁÇ¤Ê¤ó¤À¡£
ºú¤ÇÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Á¡Öºú¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡É÷¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
ºú¤ÎÀÚ¤ê¿È¤ò»È¤Ã¤¿¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ëÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¡£ÌîºÚ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¾ø¤·¤Æ¡¢ºú¤ò¤·¤Ã¤È¤ê»Å¾å¤²¤è¤¦¡ª
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
´Å±öºú¤ÎÀÚ¤ê¿È¡Ä 2ÀÚ¤ì¡ÊÌó200g¡Ë
¶Ì¤Í¤®¡Ä 1/2¸Ä
¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡Ä 12¸Ä
¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä Å¬µ¹
Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡Ä ¾®¤µ¤¸1
Çò¥ï¥¤¥ó¡Ä 1/3 ¥«¥Ã¥×
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡±ö¡¡¤³¤·¤ç¤¦
ºî¤êÊý1¡¡¶Ì¤Í¤®¤È¥È¥Þ¥È¤òÀÚ¤ê¡¢ºú¤Ï¿å¤±¤ò¿¡¤¯
¶Ì¤Í¤®¤Ï½Ä¤ËÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ï¤Ø¤¿¤ò¼è¤ë¡£ºú¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤Ç¿å¤±¤ò¿¡¤¯¡£2¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¶Ì¤Í¤®¤òßÖ¤á¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤Æ2 Ê¬¤Û¤ÉßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤éÎ³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤È¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£3¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Èºú¤òÊÂ¤Ù¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¡¢Ãæ±û¤Ëºú¤òÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤ë¡£4¡¡¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡ª
Çò¥ï¥¤¥ó¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ5 ¡Á 6 Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò¤Õ¤ë¡£
Âè2ÃÆ¤Ï¡È¤Þ¤°¤í¡É¡¢Âè3ÃÆ¤Ï¡È¤¢¤¸¡É¤ÎÉÔ»×µÄ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµû¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¤´¾Ò²ð¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¢ö¡Ê¡Ø¤³¤É¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸No.8¡Ù¤è¤ê¡Ë