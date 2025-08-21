YouTuberのはじめしゃちょーさんが2025年8月19日に公式YouTubeチャンネルで、Nintendo Switch 2が当たる1000円ガチャを引き続ける動画を公開した。

定価の4万9980円以内で引き当てることを目指す

「【神回】1000円ガチャの景品にSwitch2発見！出るまで回します」と題した動画ではじめさんは、静岡市内のホビーショップに設けられた1回1000円で回せるガチャガチャコーナーを訪問。目玉景品であるNintendo Switch 2を引き当てるまでガチャを回し続けると説明した。

ガチャの遊び方は出てきたカプセルから番号付きの鍵を取り出し、該当するロッカーを開けて景品を獲得するというもの。ロッカーの数は合計363個で、はじめさんは現金40万円を用意したため、全てのロッカーを開けることが可能だと語った。また、Nintendo Switch 2の定価が4万9980円であることを踏まえ、「定価より早く手に入れられる可能性があるので、頑張りたいと思います」と言い、ガチャを回し始めた。

引き当てた景品は人気アニメキャラのフィギュアやぬいぐるみ、スピーカー、ポーチなど様々。しかし、Nintendo Switch 2の定価を超える5万円を投じても、お目当ての品を当てることができず、はじめさんは「どうする？ ダメだったよ、5万円で」と落胆した。

その後も、1000円を次々と投入するはじめさん。90回目ではSwitch用ソフト、171回目ではSwitch 2のアクセサリー3点セットと関連する景品も当てていく。そして190回目でついにNintendo Switch 2をGetすることに成功。当たった瞬間、はじめさんは「やったー！」と両手を掲げて喜んだ。しかし、店を後にしてから冷静になり、19万円を投じたことを「思ったより（金額が）いってましたね...」と嘆いていた。