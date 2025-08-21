小倉前監督の下で2001、2011年夏の全国制覇、一昨年春に継承

第107回全国高校野球選手権は21日、準決勝2試合が行われ、日大三（西東京）は県岐阜商と対戦した。日大三応援団が陣取る一塁側アルプス席には、背中に小倉全由前監督（現・侍ジャパンU-18日本代表監督）と三木有造監督のツーショット写真と、「恩返し」の文字をあしらった迫力満点のTシャツを着る人たちの姿が目立っていた。

「あのTシャツは基本的には、野球部員たちがプライベートで着るために毎年作っているものです。希望者が多く、一部の保護者や関係者の方々にもお渡ししています。“恩返し”とは、小倉前監督と三木監督の両方に指導を受けた一昨年の3年生が掲げていた言葉です」。アルプス席からナインを見守る佐々木剛副校長が説明した。

日大三は小倉前監督の下で、2001年と2011年の夏に全国制覇。コーチ、副部長として長年チームを支えていた三木監督が一昨年の春、名将から監督の座を引き継いだ。

現在の部員の中にも、小倉前監督の名声を慕って入学してきた者が少なくないが、佐々木副校長は「私も野球部員とよく話をするのですが、みんな『三木野球は小倉野球の継承。つながっています』と言っています」とうなずいていた。（宮脇広久 / Hirohisa Miyawaki）