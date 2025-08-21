モロゾフの秋限定♡北海道産くりりんかぼちゃタルトが登場

秋のスイーツシーズンにぴったりな限定商品が、モロゾフから登場します。北海道駒ヶ岳の麓「みよい農園」で丁寧に育てられた“くりりんかぼちゃ”を贅沢に使用したタルトは、深い甘みとほくほくとした食感が魅力。モロゾフ伝統の製法で仕上げられた逸品を、工場直送で自宅にお届けします。素材の恵みとパティシエの技が光る、秋だけの特別なスイーツをぜひ味わってみませんか。

秋限定！くりりんかぼちゃの贅沢タルト

「★数量限定★くりりんかぼちゃのタルト」は、北海道みよい農園で有機栽培されたくりりんかぼちゃを使用。

直径約140㎜×高さ65㎜の大きめサイズで、価格は2,376円（本体2,200円）。タルト台はバター香るサブレ生地で、濃厚なかぼちゃ生地をたっぷり流し込み、ふわふわのかぼちゃクリームを花形にデコレーション。

さらにキャンディコートクルミやパンプキンシードがアクセントになり、味と食感のバランスを楽しめます。※冷凍商品・クール便送料別。

ロッテから新ハードグミ「カジッテ」誕生♡果実感あふれる2種が登場

こだわりの農園から届く「くりりんかぼちゃ」

北海道駒ヶ岳の麓「みよい農園」で栽培されたくりりんかぼちゃは、農薬や化学肥料を使わない完全有機栽培で育まれています。

海産物堆肥や海洋深層水を用いた土壌作りによって、ミネラル豊富で糖度の高いかぼちゃに。1株に2玉だけという贅沢な栽培方法で、さらに1週間熟成させて甘さを引き出します。

その結果、深みのある味わいとしっとり濃厚な食感が生まれ、タルトの素材としても格別の存在感を放っています。

モロゾフの新ブランド「北海道スイーツ工場」は、プリンやチーズケーキで培った伝統を活かし、フレッシュ素材を手作りで仕上げるスタイルが特長。

北海道の大地が育んだ恵みを最大限に生かし、工場直送で届けられることで、鮮度と美味しさを逃さず味わえます。

特に今回のかぼちゃタルトは、素材の個性とモロゾフならではの技術が融合した、秋だけの特別なスイーツとして注目を集めています。

秋のご褒美スイーツをお取り寄せ

モロゾフが贈る「くりりんかぼちゃのタルト」は、北海道の自然が生んだ甘みと、洋菓子メーカーならではの技を掛け合わせた特別な逸品。

ひと口ごとに広がる濃厚なかぼちゃの風味は、秋のティータイムを豊かに彩ります。

数量限定販売なので、気になる方は早めにチェックを。心温まるひとときを届けてくれる、今だけのスイーツで秋を楽しんでみませんか♪