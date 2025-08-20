吉本興業は20日、お笑いコンビ「ダウンタウン」による独自のインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮）」を、11月1日に開始することを公式サイトで発表した。

同サービスについて吉本は「サブスクリプションに対応した独自の配信プラットフォームを新たに構築しました。ユーザーが参加できる機能も取り入れており、スマートフォン、パソコン、テレビで視聴できます」と説明。

同社は18日に各種コンテンツの制作を拡大や番組フォーマット等の海外展開を目指しコンテンツファンドを立ち上げたことを発表しており、「コンテンツに関しては、弊社が組成し、国内外の企業から出資していただいたコンテンツファンドの資金を活用して制作してまいります」とした。サービスの名称、料金、コンテンツの内容等の詳細は決定次第、改めて発表される。

浜田雅功（62）は今年3月、体調不良のため一時休養を発表したが5月に復帰。どのような形で松本人志（61）とのコンビ活動が再開するのか。松本は昨年1月8日に活動休止を発表。松本の復帰も含めて注目が集まる。