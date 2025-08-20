¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢²Æ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¡¡¡Ö¥¿¥È¥¥ー¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥«ー¥ÈÍú¤¤¤Æ¤ë¤Î¿·Á¯¡ª¡ª¡×
¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬¤¬8·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤ÎÆü¡¹¤òµÏ¿¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢ÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥ー¤ä¥¹¥«ー¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¿·Á¯¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡Ë
¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï¡Ö½©¤¬¹¥¤¤ä¤±¤É²Æ¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è ¢Á^¦Ø^¢Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¥Óー¥ë¤¦¤Þ¤¹¤®¡¦²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¦¤Ê¤ó¤«¿È·Ú¡¦¤Ê¤ó¤«¥¢¥¬¤ë¡¦Å·µ¤¤¬ÎÉ¤¤¤È´ò¤·¤¤¡×¤È²Æ¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤·¡¢²Æ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç¼«»£¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡¢¥Ø¥½¤À¤·¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¹áÀî¤È»³¸ýÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡£³Ú¤·¤ß¤¹¤®¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤â»Ä¤ê¤Î²Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤Þ¤·¡¡²ø²æ¤¹¤ó¤Ê¤è～¡×¤È¡¢8·î23Æü¡¦24Æü¹áÀî¡¦¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¡ØMONSTER baSH 2025¡Ù¡¢8·î22Æü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»³¸ý¤¤é¤éÇîµÇ°¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤Î¥Õ¥§¥¹¡ØWILD BUNCH FEST. 2025¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¼¡¡¹¤ÈÊÖ¿®¤¹¤ë¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡£¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡©¡ª¡×¤Ë¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤¿ー¡ª¡ª¡×¡¢¡Ö¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à·ë¶É¤È¤ì¤¿¤ó¡©¡ª¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ê¤É¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥¿¥È¥¥ー¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥«ー¥ÈÍú¤¤¤Æ¤ë¤Î¿·Á¯¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=ËÜ ¼ê¡Ë