¸¤¤¬¡Ø²È¤Î¾²¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ù5¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡¡Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¸ú²ÌÅª¤Ê²þÁ±ºö¤Þ¤Ç¤´¾Ò²ð
¸¤¤¬²È¤Î¾²¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë5¤Ä¤ÎÍýÍ³¤ÈÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È
°¦¸¤¤¬²È¤Î¾²¤ò¥Ú¥í¥Ú¥íçÓ¤á¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¾²¤Ê¤ó¤ÆçÓ¤á¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¡¢¸¤¤¬¾²¤òçÓ¤á¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤¬²È¤Î¾²¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë5¤Ä¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¿©¤ÙÊª¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë
¸¤¤ÏÓÌ³Ð¤¬Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Èù¤«¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤Ë¤âÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾²¤ËÍî¤Á¤¿¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¤ä¿©¤Ù¤«¤¹¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤®¤Ä¤±¡¢çÓ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤Î¿©»öÃæ¤ä¿©»ö¸å¤Ë¡¢°¦¸¤¤¬¥Æー¥Ö¥ë¼þ¤ê¤Î¾²¤òÇ®¿´¤ËÓÌ¤¤¤ÇçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¿©¤¤¤·¤óË·¤Ê¸¤¤Ï¡¢¾²¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò²¿¤Ç¤âçÓ¤á¤¿¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±¤Ê¿©¤ÙÊª¡Ê¥Í¥®Îà¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥Ö¥É¥¦¤Ê¤É¡Ë¤ò¤¦¤Ã¤«¤ê¾²¤ËÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â
¸¤¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¾²¤òçÓ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¤Î´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢²ÈÂ²¹½À®¤ÎÊÑ²½¡Ê¿·¤·¤¤¥Ú¥Ã¥È¤ä²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¡Ë¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÎ±¼éÈÖ¡¢Áû²»¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¾²¤òçÓ¤á¤ë¹ÔÆ°¤¬¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¡¢¾ïÆ±¾ã³²¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ïÆ±¾ã³²¤È¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸¤¤¬¾²¤ò¼¹Ù¹¤ËçÓ¤áÂ³¤±¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤âçÓ¤á¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ïÆ±¾ã³²¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤¿¤áÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
3.»ô¤¤¼ç¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤¤¿¤¤
¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾²¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¹½¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸¤¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¾²¤òçÓ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾²¤òçÓ¤á¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È³Ø½¬¤·¡¢¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë¾²¤òçÓ¤á¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¤¤¬¾²¤òçÓ¤á¡¢¤½¤ì¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸Â¤ê¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾²¤òçÓ¤á¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4.Âà¶þ¤·¤Î¤®
¸¤¤ÏÂà¶þ¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ°Â¤òçÓ¤á¤¿¤ê¡¢¿¬Èø¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾²¤òçÓ¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢～²Ë¤À¤Ê～¡×¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Î¤È¤¤Ë¡¢Âà¶þ¤·¤Î¤®¤È¤·¤Æ¾²¤ò¥Ú¥í¥Ú¥íçÓ¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Þ¤ËÂà¶þ¤ò´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âà¶þ¤Ê»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤Ë±¿Æ°¤äÍ·¤Ó¤Îµ¡²ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
5.°ßÄ²¤ÎÉÔÄ´
¸¤¤¬µÞ¤Ë¤ä¤¿¤é¤È¾²¤òçÓ¤á»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï°ßÄ²¤ÎÉÔÄ´¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸¤¤ÏÅÇ¤µ¤¤ä°ß¤Î¤à¤«¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤½¤ÎÉÔ²÷´¶¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¾²¤òçÓ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾²¤òçÓ¤á¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ßÄ²¤ËÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¤¤¬²È¤Î¾²¤òçÓ¤á¤ë¤Î¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
°¦¸¤¤Î¾²¤òçÓ¤á¤ë¹ÔÆ°¤¬½¬´·²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤ä¤á¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¸¤¤Î¾²¤òçÓ¤á¤ë¹ÔÆ°¤Î²þÁ±ºö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¾²¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä
¾²¤Ë¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¤ä¿©¤Ù¤«¤¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸¤¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤ÆçÓ¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¾²¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¤ä¿©¤Ù¤«¤¹¤Ï¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½ü¤¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿¡¤ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁÝ½üÀöºÞ¤ä¥¦¥¨¥Ã¥È¥·ー¥È¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÅÁâ¤ä¥¯¥¨¥ó»À¡¢¥¢¥ë¥«¥êÀÅÅ²ò¿å¤Ê¤É¼«Á³Í³Íè¤Î¤â¤Î¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¸¤¤Ë°ÂÁ´¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
2.À¸³è´Ä¶¤ò¸«Ä¾¤¹
¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤«¤é¾²¤òçÓ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢À¸³è´Ä¶¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢çÓ¤á¤ë¹ÔÆ°¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¥¹¥Úー¥¹¡Ê¥¯¥ìー¥È¤ä¸¤ÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¡Ë¤òÀÅ¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤±¤ë¾ì½ê¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸¤¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤«¡¢¸¤ÌÜÀþ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
3.¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä±¿Æ°ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹
¸¤¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä±¿Æ°ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤ê¡¢Âà¶þ¤Ê»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾²¤òçÓ¤á¤ë¹ÔÆ°¤¬¸º¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü½½Ê¬¤Ê»¶Êâ»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼¼Æâ¤Ç¤â°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¾²¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤¯¤¿¤á¤Ë¾²¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¤¤¬¾²¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¾²¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤«¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬¸¤¤Ë¤Ï¡ÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦À®¸ùÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾²¤òçÓ¤á¤ë¹ÔÆ°¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¾²¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÌµ»ë¤ò´Ó¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¾²¤òçÓ¤á¤º¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¥¤¥¤¥³¡×¤ÈË«¤á¤Æ¡¢Éï¤Ç¤¿¤ê¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¤¤Ï¡Ö¾²¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¹½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÍý²ò¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¾²¤òçÓ¤á¤ë¹ÔÆ°¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5.Æ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë
¾ïÆ±¾ã³²¤ä°ßÄ²¤ÎÉÔÄ´¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½Ã°å»Õ¤Ë¾É¾õ¤ò¾Ü¤·¤¯ÅÁ¤¨¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿²þÁ±ºö¤ò»î¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¡¢½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬²þÁ±¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬²È¤Î¾²¤òçÓ¤á¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¡¢Âà¶þ¤·¤Î¤®¡¢°ßÄ²¤ÎÉÔÄ´¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤¬¾²¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢°Â°×¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¦¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾²¤òçÓ¤á¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾²¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ä¡¢À¸³è´Ä¶¤ò¸«Ä¾¤¹¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä±¿Æ°ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¡¢¾²¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿²þÁ±ºö¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Î²þÁ±ºö¤ò»î¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢¾ïÆ±¾ã³²¤ä°ßÄ²¤ÎÉÔÄ´¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ÇÁêÃÌ¤Þ¤¿¤Ï¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£