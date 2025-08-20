「美男美女は得をする」は本当？…「容姿」と「収入」に脳の見えないバイアスが影響

「危ないとわかっていてどうして依存症になってしまうの？」「ダイエットに失敗するのはなぜ？」「どうしてバッシングが起きるの？」「なぜ人は平気でウソをつくの？」――。自分ひとりの悩みから人間社会全体にまで及ぶこれらの問題が、‟脳”にあったとしたら……。それはまるで咒がかけられているようです。

容姿は職場でどう影響するのか？

無意識のバイアスとしての外見主義は、職場では差別と背中あわせである。これは差別する側が「自分はそんな差別などをする人物ではない」と思い込んでいるために、より深刻で、改善の見込みがない。

たとえばある人物の待遇が悪いのは、その人の容姿が悪いせいだとは誰も思わない。だが、本稿でも指摘してきたとおり、再犯率が変わってしまうくらいには、容姿は実際、絶望的なまでに重要視されているのだ。実際、容姿のよい男性は、容姿の冴えない男性と比べると収入もよく、出世も早い可能性が高いという。

ただ、女性に関してはそうとも限らない、というのが厄介なところだ。確かに収入面では恵まれるかもしれない。しかし、容姿のよい女性が社会的地位を得ようとすると、それが逆効果となってしまう場合がある。平均的な女性よりも、容姿のよい女性は実力があるとみなされづらく、秘書などサポート業務に抜擢される可能性は高くても、管理職には就きにくくなってしまうということが調査結果として示されている。

これは容姿のよさが性的類型に基づく先入観を持たれるきっかけとして働いてしまい、「美人は多くを語りすぎず『わきまえて』いて、自分から積極的にものごとを動かしたり決断したりするものではない」というステレオタイプに沿うものだろうと、はじめからみなされてしまうからだとされている。こうした先入観は、管理職に求められる資質とは真逆で、はじめからそのようにみなされてしまうことはあたかもハンディキャップのようですらある。

二極化する「成功の必要条件」

心理学者のヘイルマンとサルワタリの古い研究では、女性の容姿のよさは、事務職での雇用であれば有利になるが、管理職として雇用される場合は不利に働くという結果を報告している。また、容姿のよい女性は対人能力では評価されることが多いが、重圧がかかり判断能力とリーダーシップを求められる場面では評価されず、不当に低く見積もられるということも示されている。

女性が組織の中で実力を認められて管理職に就くことを企図する場合、このようなハンディキャップを背負わねばならないため、人によっては、あるいは環境によっては、できるだけ自分を性的魅力のない、男性的な存在に見せかけねばならないことがあるという現実を示唆している。

また、その選択をしない場合には、サポーティブな立場として頭角を現すことで権威のバックをつけ、実権を掌握するというやり方がある。後者のケースでは真逆の戦略、つまり、「女らしさ」を前面に押し出す方法でやっていくということになるだろう。

組織における成功の必要条件が女性においてこのように二極化するのは大変興味深いことではあるが、この状況が長く続くことは組織体や、ひいては社会全体、国そのものの様態としては健全とは言えず、少なくとも女性の労働力を最大に生かせないという点では損失として見過ごせないレベルにあると言えそうだ。

いわゆる、「ガラスの天井」は、誰か一握りの人々の悪意にあるのではなく、無意識のバイアスとして私たちのほとんどの人間が少しずつ持っている、その見えざる認知の中にこそある。それを破っていけるのかどうかが、この先、私たちの社会の大きな課題として数えられるもののひとつであることは間違いないだろう。

