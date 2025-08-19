この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

洗車系YouTuberのゆとり所長が、自身のチャンネルで『【スッキリ】AUTO-VOXT9Proというドラレコを使ってみた！人によってはこれで十分ではないでしょうか？』と題した新作動画を公開。人気のミラー型ドライブレコーダー「AUTO-VOX T9 Pro」について、「純正のルームミラーをそっくりそのまま交換して使えるタイプなので、スッキリ」と、その魅力や実際の使い勝手を詳しくレビューした。

T9 Proの最大の特長として、「別途駐車監視ケーブルが不要。車内のヒューズボックスから直接電源が取れる専用ケーブルで、最初から24時間駐車監視ができるようになっています」と、取り付けの手軽さを強調。商品内容も詳細に紹介し、「質感は本当に純正風というか、このマットな黒がね、さりげなく高級感漂う」と見た目の良さにも言及した。

実際の装着例や映像チェックの場面では、「前後カメラでどちらもフルHD画質だし、リアの方がむしろフロントより綺麗に見える」と驚きを隠せない様子。夜間映像については「ヘッドライト直撃時は白飛びもあるが、ナンバー認識は十分。夜は窓の汚れが影響するので、出かける前は窓を拭いておくのもオススメ」と、実体験に基づいたアドバイスも忘れなかった。

操作性についても、「タップで各種メニューが出せて、分割・前後切り替えも直感的。ミラー型だから大きな画面で録画映像をそのまま再生確認できるのが嬉しい」と高評価。「あとは、担当者の対応が丁寧でかなり好感が持てました」と、メーカーサポートにも触れた。

終盤では「値段的にコスパに優れた商品なのかなと思いました。人によってはこれで十分ではないでしょうか？」と独自の結論を語り、「気になる方は概要欄からチェックを」の案内で動画を締めくくった。

