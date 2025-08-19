総合格闘技のランキングシステムポータルサイト「Fight Matrix」は日本時間18日、17日に米国シカゴで開催された「UFC319」の試合結果などを反映した最新の世界ランキングを公開した。



■トップ100には日本選手12人

フライ級では、RIZIN2階級制覇王者の堀口恭司が5位で日本勢トップをキープ。

7位には2日（日本時間3日）に行われた「UFCファイトナイト・ラスベガス108」のメインイベントでパク・ヒョンソン（韓国）に完勝した平良達郎が入った。

また、「UFC319」でティム・エリオット（米国）に2回ギロチンチョークで一本負けした朝倉海は、10ランクダウンで24位に後退。勝者エリオットは、2023年12月に出場した前戦がフェザー級での代打出場だったため、フライ級10位に新規でランク入りした。

また、RIZINフライ級GPで1回戦を勝ち抜いた扇久保博正が15位、元谷友貴が21位、伊藤裕樹が67位、神龍誠が69位、アリベク・ガジャマトフ（ダゲスタン）が86位にランクインしている。

1位（-）：アレッシャンドリ・パントージャ（UFC）

2位（-）：ブランドン・モレノ（UFC）

3位（-）：ジョシュア・ヴァン（UFC）

4位（-）：ブランドン・ロイバル（UFC）

5位（-）：堀口恭司（RIZIN）

6位（-）：カイ・カラ・フランス（UFC）

7位（-）：平良達郎（UFC）

8位（-）：ムハンマド・モカエフ（UFC）

9位（-）：マネル・ケイプ（UFC）

10位（NR）：ティム・エリオット（UFC）

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

15位（↓ 13位）：扇久保博正（RIZIN）

21位（↓ 20位）：元谷友貴（RIZIN）

24位（↓ 14位）：朝倉海（UFC）

31位（↓ 28位）：山北渓人（ONE Championship）

45位（↓ 42位）：藤田大和（UAE）

51位（↓ 49位）：鶴屋怜（UFC）

67位（↓ 66位）：伊藤裕樹（RIZIN）

69位（↓ 68位）：神龍誠（RIZIN）

85位（↓ 83位）：駒杵嵩大（Black Combat）

86位（↓ 84位）：アリベク・ガジャマトフ（RIZIN）

97位（↓ 95位）：関口祐冬（修斗）



