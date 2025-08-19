ティム・エリオットにギロチンチョークを極められた朝倉海（C）Getty Images

写真拡大

総合格闘技ランキングシステムポータルサイト「Fight Matrix」は日本時間18日、17日に米国シカゴで開催された「UFC319」の試合結果などを反映した最新の世界ランキングを公開した。

■トップ100には日本選手12人

フライ級では、RIZIN2階級制覇王者の堀口恭司が5位で日本勢トップをキープ。
7位には2日（日本時間3日）に行われた「UFCファイトナイト・ラスベガス108」のメインイベントでパク・ヒョンソン（韓国）に完勝した平良達郎が入った。
また、「UFC319」でティム・エリオット（米国）に2回ギロチンチョークで一本負けした朝倉海は、10ランクダウンで24位に後退。勝者エリオットは、2023年12月に出場した前戦がフェザー級での代打出場だったため、フライ級10位に新規でランク入りした。
また、RIZINフライ級GPで1回戦を勝ち抜いた扇久保博正が15位、元谷友貴が21位、伊藤裕樹が67位、神龍誠が69位、アリベク・ガジャマトフ（ダゲスタン）が86位にランクインしている。

■世界フライ級トップ10と、100位以内の日本選手ランキング

1位（-）：アレッシャンドリ・パントージャ（UFC
2位（-）：ブランドン・モレノ（UFC
3位（-）：ジョシュア・ヴァン（UFC
4位（-）：ブランドン・ロイバル（UFC
5位（-）：堀口恭司RIZIN
6位（-）：カイ・カラ・フランス（UFC
7位（-）：平良達郎（UFC
8位（-）：ムハンマド・モカエフ（UFC
9位（-）：マネル・ケイプ（UFC
10位（NR）：ティム・エリオット（UFC
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
15位（↓　13位）：扇久保博正（RIZIN
21位（↓　20位）：元谷友貴（RIZIN
24位（↓　14位）：朝倉海UFC
31位（↓　28位）：山北渓人（ONE Championship）
45位（↓　42位）：藤田大和（UAE）
51位（↓　49位）：鶴屋怜（UFC
67位（↓　66位）：伊藤裕樹（RIZIN
69位（↓　68位）：神龍誠（RIZIN
85位（↓　83位）：駒杵嵩大（Black Combat）
86位（↓　84位）：アリベク・ガジャマトフ（RIZIN
97位（↓　95位）：関口祐冬（修斗）