【あの日から、答えはすべて君になった。】 8月19日 連載開始

Cygamesは8月19日、マンガ配信サービス「サイコミ」にてマンガ「あの日から、答えはすべて君になった。」の連載を開始した。

本作はすめしお氏が描くBLマンガ。執着男子と沼らせ陽キャによる、じれったくて危うく切ないラブストーリーが描かれる。

□サイコミ「あの日から、答えはすべて君になった。」のページ

【あの日から、答えはすべて君になった。】

それは恋なのか愛なのか、それとも…

孤独な高校生・湊（みなと）、誰からも好かれるコンビニ店員、宝栄（たからえ）。

交わるはずのなかった二人の危うく切ない恋愛模様が始まる--

【担当編集からのおすすめコメント】

執着男子×沼らせ陽キャのサイコミ初BLが登場！

すめしお先生の描く繊細なキャラクター達による、じれったくて危うく切ないラブストーリーに、心をかき乱されること間違いなしな一作となっています。

人と関わることが苦手で友達のいない病み系年下男子な湊、誰とでも仲良くなれる見た目チャラついている宝栄。あなたの推しはどっち？

(C) Sumeshio / Cygames, Inc.