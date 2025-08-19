執着男子×沼らせ陽キャの溺愛BL「あの日から、答えはすべて君になった。」がサイコミにて連載開始！
【あの日から、答えはすべて君になった。】 8月19日 連載開始【あの日から、答えはすべて君になった。】
それは恋なのか愛なのか、それとも… 【担当編集からのおすすめコメント】
執着男子×沼らせ陽キャのサイコミ初BLが登場！ 【試し読み】
【拡大画像へ】
Cygamesは8月19日、マンガ配信サービス「サイコミ」にてマンガ「あの日から、答えはすべて君になった。」の連載を開始した。
本作はすめしお氏が描くBLマンガ。執着男子と沼らせ陽キャによる、じれったくて危うく切ないラブストーリーが描かれる。
□サイコミ「あの日から、答えはすべて君になった。」のページ
それは恋なのか愛なのか、それとも…
孤独な高校生・湊（みなと）、誰からも好かれるコンビニ店員、宝栄（たからえ）。
交わるはずのなかった二人の危うく切ない恋愛模様が始まる--
執着男子×沼らせ陽キャのサイコミ初BLが登場！
すめしお先生の描く繊細なキャラクター達による、じれったくて危うく切ないラブストーリーに、心をかき乱されること間違いなしな一作となっています。
人と関わることが苦手で友達のいない病み系年下男子な湊、誰とでも仲良くなれる見た目チャラついている宝栄。あなたの推しはどっち？
(C) Sumeshio / Cygames, Inc.