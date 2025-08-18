この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【注文住宅】『安心を買う』の裏側！衝撃のカラクリとは…」で、注文住宅マイスター・杉浦一広氏が、大手ハウスメーカーの住宅づくりに潜む“おかしな点”について鋭く切り込んだ。杉浦氏は、建築業界歴30年以上の経験から、特に「高気密・高断熱住宅」の実態、長期保証のトリック、そしてメンテナンス費用の異常な高さについて3つの問題点を挙げ、「昭和の時代の商売なんだよ、そんなの」と苦言を呈した。



杉浦氏がまず問題視したのは、近年よく見られる「高気密・高断熱住宅」について。「高断熱はやってるんだけど、高気密をやってない。高断熱の数値は出しているが、高気密の数値は一切書いていない」と指摘。実際に大手ハウスメーカーの多くが「高気密・高断熱」を謳っているものの、「高気密の根拠が全く示されていない」と疑問を投げかけた。気密性能の指標である“C値”についても、「今もC値2.0が基準と言ってるが、30年前のカナダの規格そのまま。しかも実測では7を超える例も多い。そんなの高気密じゃない」「うちでは1棟目で0.2切れる」と、自らの家づくりとの圧倒的な違いを明かした。



続いて、長期保証の仕組みにも言及。業界で定番の「60年保証」について、「10年ごとにリフォームなど高額な工事をしないと延長にならない。しかも自社施工が必須」と疑問を提示。「直したリフォーム代を払って、さらに保険料も払って延長。二重取りだよ」と語り、「実質はリフォームの確約を取るための仕組み」とそのカラクリを暴露した。



さらに、メンテナンスや災害後の修繕費用についても鋭く糾弾。「同じ修理が地元の工務店なら80万円、大手ハウスメーカーなら200万円。コストダウンしているどころか、お客さんへの請求はコストアップ」「全部オリジナル部品にして、他では直せないようにしてる」と語り、「それなのに、みんな『安心』だと思い込んでいる」と指摘した。



杉浦氏は「こんなことを許してる、みんな。おかしくない？」「俺たちからすると許せない」と業界そのものに苦言。「大手ってだけで安心してしまう方も多いけど、地元の信頼できる工務店さんの方が親身になって直してくれるケースも多い」と持論を展開した。



動画の締めくくりで杉浦氏は、「家づくりはよく考えて選んでほしい。誰かが声を上げないと、時代は変わらない」と訴えた。長年の経験をもとにしたリアルな警鐘に、住宅購入を考える人は一度は目を通しておきたい内容となっている。