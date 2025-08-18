タレントのマツコ・デラックス（52）が18日に放送されたTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。3週間ぶりの復帰となった。

同番組月曜レギュラーのマツコ。4日の放送は夏休みのため欠席。11日の放送は腰からでん部にかけた関節の亜脱臼のため欠席、15日の公開生放送「祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博」も出演を見合わせていた。

発症について、8日に北海道でイベントに出席する予定で羽田空港まで行ったものの、車を降りた瞬間に腰に激痛を覚え、現地入りを断念したことを明かしており、若林史江に「（車を）降りようとした瞬間になったの？」と尋ねられると「ずーっと痛いのよ腰は。まあちょっと“いつもよりは痛いな”ぐらいはあったんだけど、でも降りようとしたらもうダメだった」と振り返った。

続けて「タクシーだから降りないと、ずっと停めておくわけにもいかないから、無理して降りて。降りてからが一歩も動けなくなって、40分。羽田の車寄せの歩道の上で40分」と明かし「どこにどう角度やっても痛いから」と激痛を振り返った。

さらに同行スタッフが激痛にもだえる様子を撮影していなかったことについて「後から何で撮ってなかったのよって言ったんだけど。“多分、撮ったらブチギレてましたよね”って言われて。撮ろうかなとは思ったみたい。それぐらい面白かった」と壮絶であったことを語った。