「心が追いつかない」芸能界一の売れっ子が、衝撃の告白をしました。◆Netflixの新番組が制作中止Netflixで世界配信予定だった『ブラックオーディション』の制作が中止されることになったマツコ・デラックス。入院や前所属事務所の騒動など、度重なる不幸に見舞われた近況を、占い師の細木かおりとともに語り合う動画が話題です。その冒頭で発せられた「心が追いつかない」という言葉。体調は回復したけれども、以前のようにメ