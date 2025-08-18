「セブンカフェ スムージー」とは、急速凍結されカップに入った果実や野菜、アイスキューブを、店舗に設置されている専用マシンで混ぜて作るスムージーのこと。2023年から全国の「セブン-イレブン」で本格発売し、2025年7月末時点で「セブンカフェ スムージー」全商品の累計販売数で、約１億5800万杯を突破したというヒット商品です。



フルーツや野菜を主体にし、健康志向のイメージが強いスムージーですが、2025年8月12日（火）から順次発売される「カフェラテスムージー」278円（税込300.24円）は、「SMOOTHIE +SWEETS」という切り口で、スイーツへと進化させたスムージーです。

販売するのは、「セブンカフェ スムージー」を取り扱う全国の店舗。数量限定で販売されるので、一時的な欠品や早期に販売終了する場合もあります。気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。



コーヒー豆は「セブンカフェ」で使用している香り高くコクの深い、グアテマラ・コロンビア・ブラジル・タンザニア産のアラビカ種を使用。 さらに暑い時期にさっぱり飲めるように豆の焙煎度や配合を変えたオリジナルブレンドになっています。

抽出したコーヒーの香りとコクを逃さないように急速凍結しています。



「セブンカフェ スムージー」の作り方は、すでにご存知の方も多いと思いますが、「カフェラテスムージー」を作ってみます。

まず、冷凍ケースからスムージーのカップを取り出し、レジで会計を済ませます。

カップのラベルには「SMOOTHIE +SWEETS」の文字があり、バーコードが記載されています。

次にスムージー専用マシンのところに行き、センサーにラベルのバーコードをかざします。

こうすることで、マシンが「カフェラテスムージー」の情報を読み取り、最適な混ぜ方で商品を完成させてくれるのです。

ラベルを剥がして、中身を観察。

抽出されたコーヒーとミルクを合わせた褐色のアイスキューブがゴロゴロと入っています。

キューブの大きさは1cm角くらいです。

カップをマシンにセットして、マシンの扉を閉めて、調理開始ボタンを押すと攪拌が始まります。

約50秒で「カフェラテスムージー」の完成。

まるでカプチーノのようにふわふわと泡だち、コーヒーの香ばしい香りが漂います。

アイスキューブの状態の時よりも、色合いが淡い色になっているのは、撹拌により空気が含まれるからだそうです。



専用のストローを使って、一気に吸い込むと滑らかで冷た〜いコーヒーが口の中いっぱいに流れ込んできます。

とっても冷たいのに、コーヒーの香りもコクもしっかり感じられます！！

程よい苦味と甘味で、後味もスッキリ。

気になるカロリーは１杯あたり120kcal。

スイーツ感覚なのに罪悪感なく楽しめて、おやつのアイスやケーキに置き換えて楽しむのにもぴったりです。



この夏は、コーヒーブレイクを「カフェラテスムージー」で。

もちろんクールダウンにも一役買ってくれますよ。



「セブンカフェ スムージー」のラインアップは、新発売の「カフェラテスムージー」ともに、定番商品の「ベリーベリーヨーグルトスムージー」306円（税込330.48円）、「グリーンスムージー」278円（税込300.24円）、「いちごバナナソイスムージー」306円（税込330.48円）があります。

ちょっとした気分転換に、栄養補給にと、デイリーに味わいたい人に朗報があります！！

セブン-イレブンアプリを提示して、「セブンカフェスムージー」を累計５杯買うごとに、次回使える「セブンカフェスムージー」１杯無料クーポン1枚がもらえるキャンペーンを実施。

実施期間：2025年8月31日（日）まで

クーポン利用期間：2025年9月7日（日）まで

冷たいスムージーで酷暑を乗り切りましょう！



Text＆Phot：YUKO



●一部店舗ではスムージーの取り扱いがありません。掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

