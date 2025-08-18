¥É·³Àï3Ï¢ÇÔ¤ËÍîÃÀ±£¤»¤º¡Ä¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹´ÆÆÄ¡¢¼çË¤¤Ø¤ÎÈ½Äê¤Ë¡È¥¤¥é¥¤¥é¡É¡Ö»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡×
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï4²ó4¼ºÅÀ¤â¡Ö2²ó°Ê¹ß¤Ï´°àú¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼4 ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ë4-5¤ÇÀËÇÔ¡£15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤«¤é¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ¥«¡¼¥É¤ò3Ï¢ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¡£Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤â¡Ê¤º¤Ã¤È¡Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÌÀÆü¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤Ï4²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£2¡¢3¡¢4²ó¤Ï´°àú¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡×¤È½é²ó¤Ë2ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ4ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢2²ó¤«¤éËÜÍè¤ÎÅêµå¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿±¦ÏÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡7²ó1»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬µå¿³¤ÎÈ½Äê¤ËÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Þ¥Á¥ã¥É¤ÎÂÇÀÊ¤Ç»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢²¿µå¤«¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò³°¤ì¤¿µå¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ê¥Þ¥Á¥ã¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¤¤¤Ä¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡ÊÈ½Äê¤Ï¡Ë»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ëµå¤¬Èà¤é¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ËÂ¦¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµå¿³¤ÎÈ½Äê¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤¬¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¡Êº£Æü¤Ï¥Þ¥Á¥ã¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë²¿µå¤«¥¿¥Õ¤Êµå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ë¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ê¥Þ¥Á¥ã¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¿Ø¤¬¸«¤»¤¿¡È¥Þ¥Á¥ã¥ÉÉõ¤¸¡É¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ï5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤«¤é¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3Ï¢Àï¤Ï12ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë