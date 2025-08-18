公園や駅前、橋上にある裸婦像が、公共の場にふさわしくないとして、自治体が撤去する動きが相次いでいる。

裸婦像は戦後に撤去された軍人像に代わり、「平和の象徴」として全国各地に建てられたが、「時代にそぐわない」「美術館に展示すべきだ」との指摘も出ている。（高松総局 黒川絵理）

小学生「見ていて恥ずかしくなる」

高松市中心部にある市中央公園。約３・５ヘクタールの園内には、市出身の文豪・菊池寛や読売巨人軍の名監督・水原茂氏ら計３１体の像などが設置されている。その中には、少女２人が向かい合って立つ裸像もある。

市によると、１９８９年に地元のライオンズクラブから寄贈された。２０２３年以降、同園の再整備計画を検討してきた有識者らの会合で「時代にそぐわないモニュメントがある」と指摘され、校外学習で訪れた小学生からも「見ていて恥ずかしくなる」との意見が出た。

市は「人々の価値観が変化しており、児童の裸像を公共空間で不特定多数が目にするのは望ましくない」と判断。８月下旬に始まる再整備工事で撤去する方針という。

一方、少女の裸像の作者で、彫刻家の阿部誠一さん（９４）（愛媛県今治市）は読売新聞の取材に「撤去は残念だ」と語った。作品名は「女の子・二人」で、１９８８年の瀬戸大橋開通を記念して制作した。阿部さんは「裸像はみずみずしい命そのもので、橋で成長する四国・本州地域の美しさを表現した。園内に残すべきだと思う」と話した。市から撤去についての連絡はないという。

「公共空間にたくさん設置、日本だけ」

全国の記念碑を研究する亜細亜大の高山陽子教授によると、戦前は軍人や偉人の像が公共空間に建てられたが、戦中の金属不足や戦後の連合国軍総司令部（ＧＨＱ）の方針で撤去された。代わりに登場したのが裸婦像だった。１９５１年に東京都千代田区に置かれた「平和の群像」が国内の公共空間で初めての裸婦像とされ、その後、平和や愛の象徴として各地に広まったという。

高山教授は「公共空間に女性の裸像がたくさん置かれているのは日本だけ。欧州やアジアでは美術館の敷地内や庭園に限られる」と話す。

女性の裸像の設置場所を巡っては、他の地域でも見直しが進んでいる。

兵庫県宝塚市にある宝塚大橋には、手のひらの上で裸の女性が踊る像が設置されていた。橋の改修工事に伴い、２０２１年に撤去され、元の場所に戻すかどうかが議論になった。橋を管理する県は「見たくないとの意見が一定数ある」として設置しない方針を決定。土木事務所で保管している。

静岡市では、中心部の駿府城公園周辺に女性や少女の裸像が７体設置され、静岡駅前広場にもフランスの画家・ルノワールの裸婦像２体がある。

難波喬司市長は昨年１２月の記者会見で「市内に裸婦像が多すぎる」と語った上で、「しっかり鑑賞できる美術館などに置くのが適切ではないか」と述べた。市は有識者らに意見を求めており、対応を検討している。

神戸大の宮下規久朗教授（美術史）は「近年、児童の裸に対する社会の目が厳しくなっている一方で、設置から数十年経（た）ち、風景に同化している裸像もある。市民から意見を募り、撤去の是非を慎重に判断すべきだ」と語る。