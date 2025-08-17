旅行の機会が増えるこれからの季節♡ 旅好きなレディたちが必ず持っていくマストアイテムをピックアップしました。機能性重視派からミニマル派まで個性はそれぞれなので、旅のスタイルに合ったパッキングのヒントを見つけてみて♪

Her lip toプレス・MAYOさん

出典: 美人百花.com

「沖縄などのリゾート地が大好き♪ 旅先でSNS用の写真を撮ることが多いので、写真映えする見た目の可愛いアイテムを厳選しています。カメラやアイロンといった電子機器は映えだけでなく機能性も重視」

旅のマストアイテムはコレ！

出典: 美人百花.com

(A)荷物が増えたときに役立つトートバッグ

HLTのアイスショップ限定のグッズ。大容量なのにコンパクトにたためて、ファッションの一部になるストライプ柄がお気に入り♡

(B)フローラルの香りでピローミストにもぴったり

Her lip to BEAUTYの香水は甘めの服にマッチするFULL OF LOVEの香りをチョイス。滞在中は好きな香りで過ごしたいので、枕や空間にもシュッとひと吹き。

(C)スチームアイロンで旅先でもシワなし！

スーツケースに服を詰め込むことが多いので、洋服のシワ取りにアイロンは必須。お水を入れるだけでスチームがでるので楽ちん♪

(D)旅先での気分を上げる可愛いルームウエア

2ROSIER by Her lip toのカップ付きキャミ&ショートパンツのセットを愛用中。SNS写真も映えて、さらっとしたサテン素材で着心地も◎

掲載：美人百花2025年9月号「旅好きレディの『これ絶対持っていく』10のリスト」

撮影/園田ゆきみ(PEACE MONKEY) 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部