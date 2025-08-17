クーラーいらずの涼感！？ 大バズりの【無印良品】「ひんやりボディスクラブ」を徹底レポ！

以前ご紹介した【無印良品】「ひんやりミスト」に続き、今まさにバズっている夏の“ひんやり名品”をピックアップ！ 今回注目したのは、夏限定アイテムとして発売された「ボディスクラブ クールタイプ」。SNSでは「暑い日に最高」「お風呂あがりクーラーいらず」と話題に。効果や涼しさはいかに！？ 夏のバスタイムを格上げする、“本命ボディケア”の実力を徹底レポートします。

SNSで話題沸騰、無印良品の“ひんやりスクラブ”

【無印良品】「ボディスクラブ クールタイプ」200g \1,290（税込）

今注目を集めている「無印良品 ボディスクラブ クールタイプ」は、以前ご紹介した「ひんやりミスト」のバズに続く、夏の“ひんやり名品”第2弾！ 天然由来成分100％（※一部は化学変性由来を含む）にこだわったボディスクラブです。米粉由来のスクラブで肌をなめらかに整えつつ、メントールのひんやり感が夏のバスタイムを爽快に演出。「暑い日に最高！」「お風呂あがりクーラーいらないレベル」とSNSでも話題に。夏の涼感アイテムが名品ぞろいの無印良品から、またひとつ“夏ボディケアの本命候補”が誕生しました。

やさしさと爽快感を両立した贅沢処方

注目すべきは、米粉由来スクラブと、贅沢な保湿成分。細やかな米粉スクラブが古い角質をやわらかくオフしながら、リピジュア®（ポリクオタニウム-51）、ヒアルロン酸、セラミド、5種のアミノ酸がしっとり感をキープします。無添加処方など、肌にやさしい設計でありながら、メントールのひんやり感が広がる心地よさも魅力。やさしさと頼もしさを兼ね備えた、毎日のバスタイムの“相棒”にぴったりのアイテムです。

なめらかクリームに潜む、やさしいスクラブ感

手に取ると、さらりとしたテクスチャーのクリーム。メントールの清涼感とシトラスの爽やかさがふっと香り立ち、暑さで疲れがたまった体と気分をふっと解きほぐしてくれるような感覚。香りはあくまで控えめで、強い香りが苦手な方でも安心して使えそうです。肌に伸ばすと、なめらかなクリームの中にきめ細かな米粉スクラブがほどよく感じられ、やさしい肌あたりがなんだかとても良い気持ち。スクラブとしては柔らかめなので負担感が少ない印象です。

仕上がりつるすべ。“じんわり涼感”でバスタイムを格上げ

洗い上がりは、すっきりと軽やか。それでいて、手になじむようなしっとり感が残り、つるんとなめらかな肌に整います。保湿成分をたっぷり配合しているおかげで、うるおいまでしっかりキープ。思わず何度も触れたくなる仕上がりです。話題になっていたクール感は、意外にもやさしめ。実は、「ひんやりミスト」が“クーラーいらず”と言えるほどの強烈な涼感だったため、「全身スースーになったら…」と少し身構えていたのですが、こちらは穏やかな涼しさがじんわりと広がる心地よさでした。クールさとやさしさの絶妙バランスで、この夏のバスタイムに手放せない存在になりそうです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F