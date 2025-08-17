【高校野球】侍ジャパンU-18代表監督・小倉全由氏「先輩と後輩はフレンドリーな関係でいい」…指導者が変えるべき「野球部の悪しき慣習」

「野球部の悪しき慣習」は他校にもあるのか

第107回全国高校野球選手権大会が8月5日に開幕した直後、3年連続26度目の夏の甲子園出場を果たした広陵の野球部員が今年1月に先輩が後輩に暴力を振るったというニュースを巡って、世間は大騒ぎとなった。

広陵は7日の1回戦で旭川志峯（北北海道）を3対1で破るも、その3日後の10日に2回戦で対戦することになっていた津田学園（三重）との試合を辞退することになった。

その後もこの件に関してはさまざまな内容の報道が出て、世間に波紋を繰り広げる事態が続いている。憶測の域を出ない情報もあるなか、明快なのは、「野球部の合宿所で先輩部員が被害に遭ったとされる後輩部員に対する暴力行為があった」という点である。

この情報を機に、一部の高校野球ファンからは、

「他の寮生活を送っている野球部でも、同様のことがあるに違いない」

という意見も噴出していたが、「これは大きな誤解である」と声を大にして言いたい。

「野球部の悪しき慣習を改革するには、子どもたちではない。大人の責任なんです」

こう話していたのは、今から5年前の2020年。当時、日大三の監督を務めていた小倉全由氏である。

現在、侍ジャパンU-18代表監督を務める同氏であるが、関東一、日大三の監督を通じて学んだことは、

「大人である監督が、どれだけ子どもたちの中にはびこっている間違ったルールにメスを入れるかなんです」

と力を込めて話していたのが印象的だった。

母校・日大三高に戻って目にした光景

小倉が日大三に監督として戻ってきた1997年当初、こんな光景を目にした。

日大三では、夕食を終えた後に、室内練習場で打撃練習を行う習慣があるのだが、下級生がピッチングマシンにボールを入れて、上級生が打ち終わると、

「後は片づけておけよ」

と言って、その場を後にして、後輩はボールを拾い集めるだけで、マシンを打つことすらできない。

本来であれば、上級生のほうから「今度は打てよ」と下級生に打たせるべきなのだが、それすらやろうとしないのは、「自分は先輩である」という特権を振りかざした、自分勝手な行為であると、小倉の目に映った。

さらにこんな出来事があった。

深夜遅くに、洗濯機の置いてある部屋から煌々と明かりがついているのが見えた。小倉がその部屋のなかをのぞくと、数人の下級生が洗濯機の前にいるのを発見した。

「お前たち、こんな夜遅くに誰の洗濯をしているんだ？」

小倉が聞くと、その場にいた全員が口をつぐんでしまったという。

そこで翌朝、全員を食堂に集めて、小倉が切り出した。

「昨日、1年生に夜中までユニフォームを洗わせていたのは誰だ？」

上級生は誰も名乗り出ない。そこで小倉はこう続けた。

「昨日、1年生に『誰の洗濯をしているんだ？』と聞いたけど、誰も答えようとしない。『いい加減に答えろ！』と言って殴ったんだけど、それでも答えなかった。だからみんなに聞いているんだ」

もちろん小倉は実際には殴っていない。けれども、そうまで言わないと名乗り出ないと思っての咄嗟の判断で出た言葉だった。

殴られても名乗り出なかったという事実を知った上級生はさすがに悪いと思ったのか、

「自分です」と複数人が挙手して名乗り出た。

「わかった。これから自分の洗濯は自分でやりなさい。いいか、これはみんな同じだからな」

小倉はそう言って、以降は自分たちの身の回りのことは自分たちで行うということを徹底させた。

先輩と後輩は「フレンドリーな関係」でいい

小倉は当時の出来事の真意をこう話した。

「下級生が上級生のために時間を奪われることで、野球がうまくなるわけないですよね？夜中に先輩の洗濯をする時間を自分の睡眠に充てるほうが、よっぽど自分のためになります。

それと同時に上級生と下級生を同じ条件の下で鍛えることができれば、間違いなくチームは強くなる。私はそういう考えもあったのです。

よくかつて名門と言われ、今は低迷しているという“古豪”と呼ばれる学校ほど、低迷の原因を指導者は『選手の実力不足』ととらえがちなのですが、よくよく話を聞いてみると、悪しき伝統が足を引っ張っている……ということに気づいていない、あるいは目を向けていないケースが往々にしてあるんです。

そこを改善するために、指導者がいかに覚悟を持って変えていくのかどうかにかかっているんじゃないかと思っています」

小倉は日頃から選手に教えていることの1つに、「先輩と後輩はフレンドリーな関係を築くこと」が挙げられる。

野球部に限らず、上下関係の厳しい体育会系の部活動を経験した人たちからすると、先輩が後輩に気さくに話しかけている関係など「あり得ない」と驚くかもしれない。

けれども小倉はそれでいいと思っている。なぜなら過去に小倉自身が先輩との関係で苦い思いを経験してきたからだ。

小倉の日大三での高校時代、1学年上に人間的に合わない先輩がいた。事あるごとに小倉たち下級生に文句を言っては、練習や監督との間で生じた積もり積もった憂さをぶつけられることもたびたびあった。

昔の、昭和の頃の高校野球では、こうしたことは日常茶飯事だった。1年早く生まれただけなのに、こうした理不尽な序列ができてしまうことの違和感は、誰しもが抱いていたはずだが、こうした先輩と後輩の関係は、悪しき伝統として受け継がれてきた野球部は、全国に数多く存在していたのも事実である。

その後、小倉が小枝守（後の拓大紅陵・硬式野球部監督）の下でコーチとなった76年秋。その先輩がグラウンドにやってきて、小倉にこう言った。

「お前が野球部のコーチになったんだって？ それじゃ勝てねえな」

当時の小倉は、何一つ実績を残していなかったし、この先どんな結果が待ち受けているのか見えない不安のほうが大きかった。それだけに、

「イヤなことを言う人だな」

と思いつつも、このときは唇をかみしめてグッとこらえた。

後輩に胸ぐらをつかまれる先輩なんて情けない

その後、関東一で12年以上の監督生活のなかで、春夏合わせて甲子園出場4回、準優勝1回という実績を残して、再び日大三の監督としてユニフォームを着ることになった97年春。先輩や同期のOBたちが小倉の激励会を開催してくれたときに“事件”は起こった。

「日大三を建て直すのはお前しかいない。サポートできることはOB総出でサポートするから遠慮なく言ってくれ」

小倉がコーチとなって79年夏の甲子園に出場して以降、日大三は85年夏、94年春の2回の甲子園出場に踏みとどまっていた。それだけに、関東一で実績を残していた小倉に期待が集まるのも、至極当然のことだった。

だが、前出の先輩が小倉の前に現れると、薄ら笑いを浮かべながらこう言った。

「今度の三高の監督はお前さんがなるんだってな。だったら勝てるどころか、低迷したままなんじゃないの？」

このとき小倉は、過去のその先輩の振る舞いや言動を思い出し、頭に血が上った直後、その先輩の胸ぐらをつかんでいた。

「おい、小倉止めるんだ！ みんな見ているぞ！」

周囲にいた大勢の人が小倉の行為を止めようとしたが、そんなことはお構いなしとばかりに、殴りかかる勢いだった。

「一発ぶっ飛ばさないと気が済まない」

そう思った瞬間、1人の先輩が小倉に向かって叫んだ。

「小倉、いい加減に止めるんだ！ 今ここで殴ったら、お前を慕って入学してきた野球部の子どもたちはどうなるんだ！」

小倉はハッと我に返って拳を下ろし、先輩の胸ぐらをつかんでいた手も緩め、大きくため息をついた。

その日の夜、小倉は合宿所の監督室に戻り、数時間前の出来事を振り返っていた。

必死になって止めてくれた先輩や同級生に感謝するのと同時に、「なんて馬鹿なことをしてしまったんだろう」と、自分の行為を恥じて反省していた。

さらにこうも考えた。

「だけど……後輩に胸ぐらをつかまれるような先輩になったら情けないよな」

小倉の教え子たちが感謝していること

それからは、日大三の野球部の門を叩く選手たちに、小倉は必ずこのエピソードを話すようにした。小倉にとっては恥ずべき過去であるはずだが、だからこそ選手たちに知っておいてほしいと思って話すようにしていた。

「みんな先輩になったら、必ず後輩には優しくしなきゃダメだぞ。先輩が後輩を殴るなんて悲しいし、後輩に胸ぐらをつかまれる先輩なんて情けないだろう？ そんな先輩と後輩の関係になったら悲しいと思わないか？」

こう言うと、全員が神妙な面持ちで小倉の話に耳を傾けたという。

「高校を卒業して野球部の思い出を振り返ったときに、先輩にいじめられた思い出しか浮かばなかったというのでは切ないじゃないですか。

先輩は後輩をいたわり、後輩は先輩を尊敬する。そんな理想的な関係を築いてくれたら、社会人となってからの20年、30年先になっても大きな財産として残っていくんじゃないかと思っているんです」

と小倉は力説していた。

日大三では、レギュラー、控えを問わず、卒業したOBがやってきて、後輩たちの練習のサポートをしてくれることが多々ある。甲子園に出場した、しないにかかわらず、話をすると小倉の教え子のOB全員がこう言ってくれるそうだ。

「高校3年間は充実して過ごせていたなと思うことが多々あるんです。先輩たちからはよくしてもらえましたし、後輩たちにもしっかりサポートをしてあげることもできていた。

そのことで感謝の気持ちを持ちながら、野球に打ち込めていたなと、今振り返ってもそう思えるんです」

こうしたことが胸を張って堂々と言える元高校球児が、全国にどのくらいいるのだろうか。

小倉の指導の賜物であるのと同時に、こうしたよい伝統は、小倉の監督時代に野球部部長を務め、現在日大三の監督を務めている三木有造にも受け継がれている。

全国の高校野球の現場で、小倉のような指導をしている指導者が1人でも多く現れ、先輩と後輩の関係が良好な野球部が数多く増えてほしい--心の底からそう期待したい。

小山宣宏さんの記事をもっと読む→名門「龍谷大平安」野球部・原田監督が語っていた「今の高校生を指導する」ことの難しさ…課題の「ノート」を大事にしていた理由も

【もっと読む】名門「龍谷大平安」野球部・原田監督が語っていた「今の高校生を指導する」ことの難しさ…課題の「ノート」を大事にしていた理由も