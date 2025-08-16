ミュージシャンの松任谷由実が１５日、ニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」で、「随分昔に」ストーカー被害に遭った時のつらい思い出を打ち明けた。

この日は動物愛護に力を入れている滝川クリステルがゲスト。滝川は現在、動物愛護法の改正を求めており「動物虐待の問題で、まだまだ（法律）整備されていなくて、例えば動物虐待で有罪判決受けても、その子を連れて帰りたいと言ったら連れて帰れる」といい、ユーミンもびっくり。

するとユーミンが突然「随分前に、ストーカー被害に遭った事があって、その時に愛犬が刺された」と衝撃の告白。滝川も「えっ」と絶句だ。

ユーミンは「そうしたら、器物破損にしかならないんです。一週間の拘束しかできない」と当時を振り返り「怪我をして。２匹飼っていたが、片方がかなり（傷が）深かった。片方はそうでもなかったけど、大変だったんです。それ以降も生きましたけど、深手を負った方は短命でした」と言い「こんな話をラジオでしても…。刑が軽いと聞いて思い出しました」とコメントした。

滝川は「虐待した人間に戻されるはずはないと思うじゃないですか。所有権放棄と言わないと、元に戻るんです。海外は虐待にはものすごく厳しい。日本は遅れている。とにかく物扱い」と憤慨し、現在、法律改正の署名活動をしているので「ぜひ多くの人に署名していただきたい」と呼びかけていた。