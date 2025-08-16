フォロワーが瞬時に38万人に！　イーロン・マスクも反応した佐保里（SAO）がグレーのスーツ姿で世界を席巻中のワケ!?



いま、世界中で最も注目を集めている日本人女性がいる。彼女の名前はSAOこと佐保里さん。会社員として働きながらモデル・俳優として活動している。7月25日にXへ投稿したグレーのスーツ姿の写真はわずか数日で世界的なミームとなり、7000人だったフォロワーは38万人へと急増している。一体どうして世界中で人気が出たのか、本人を直撃した。

【写真】素朴な魅力が注目を集めた佐保里

＊ ＊ ＊

■Xのフォロワー数が7000人から38万人と約54.3倍に急増

きっかけは日課にしていた早朝の「おはよう」ポストだった。7月25日は1年前に広告の仕事で着たグレーのスーツ姿で、癖である口を少し膨らませた表情で撮った写真を添えて投稿した。すると2000いいね以上がつき、まずまずの反応だった。

しかし投稿から半日ほどたった頃、アメリカ人からXのアカウントにDMが届いた。

「あなたの写真がミームになっているよ」

驚いて見てみると、佐保里さんの投稿に「今、彼女見て電柱に車ぶつけちゃったわ」と英語で引用した投稿ポストに2万以上のいいねがついていた。その後も佐保里さんの写真を使った英語の投稿が次々とX上で拡散していった。

英語圏の投稿では「Japanese Salarywoman（日本の会社員女性）」と呼ばれ、アメリカのセレブのような派手さではなく、控えめで素朴な魅力が注目を集めた。実際にネット上では「セクシーに見せようとしていないところが魅力だ」「最近の女性は肌を見せすぎている」といった声が並び、特に男性からの支持が目立った。

英語圏には「Which way, Western man?」（どちらへ行く、西洋の男よ？）という、2つの選択肢のうち好みを投票するネットミームがある。これを使い、アメリカの人気女優シドニー・スウィーニーと佐保里さんのスーツ姿を並べた投稿が約7万いいねを獲得している。

シドニーはアパレルブランド「アメリカン・イーグル」のジーンズCMで、金髪でセクシーという典型的な美を見せたが、一部から「ステレオタイプすぎる」と批判も浴びている。その点も佐保里さんの人気を高める理由の一つとなったようで「ハリウッド美女より、この会社員女性を選ぶ」「この人なら実際に会話ができそう」といったコメントが並び、投票では7割が佐保里さんを支持した。

さらに佐保里さんはこのシドニーとの比較投稿に引用リポストの形で「I'm here」と投稿すると、そちらの投稿にも20万いいねがついた。



当初はアメリカでの反応が多かったが、このシドニーとの比較動画を機に、佐保里さんの存在はメキシコや東南アジアへと拡散。現在は60か国以上の人が彼女の投稿に反応しているという。

その後、佐保里さんのスーツ姿は世界中のXで完全にネットミーム化。海外の美女と比較する投稿のほか、佐保里さんの顔や格好を別のものに置き換えたり、佐保里さんをイラスト化した投稿も相次いだ。

さらに佐保里さんの写真を海外のファンがAIで動画にしたものを投稿すると、XのCEOであるイーロン・マスク氏もこの投稿に引用リポストで反応した。

「私の画像に直接的に反応していたわけではなく、使ったGrokの機能に言及されたんですけど、イーロン・マスクさんが私の顔を見たということが本当に嬉しかったです」

佐保里さんは「せっかくの機会に行動しないのはもったいない」と考え、スーツ姿の別の写真など、波に乗るために連続で写真を投稿したことだった。この追加の投稿も歓迎され、ジョークの反応とともに投稿した海外ユーザーの投稿がさらなる拡散を呼んだ。

Xでバズったことで、英語やインドなどのウェブメディアも佐保里さんの人気を記事で取り上げた。さらに「今、ラテンアメリカのメディアと台湾のメディアからも取材依頼が来ています」と世界から注目されているという。

佐保里さんのXのフォロワー数は7000人から38万人と約54.3倍に急増。投稿から約2週間がたった今でも、フォロワー数は増え続けている。

「反響については実感がないというのが正直なところです。絶世の美女でもないのに、日本代表みたいな感じで海外で取り上げられているので『本当に私なんかでいいの』という気持ちが一番大きいかもしれないですね」

■ご当地アイドルを経て東京へ 会社員時代にインスタでバズった過去も



佐保里さんは地元長崎のご当地アイドル「ミルクセーキ」として高校生まで活動。その後、地元の大学を卒業し、東京の企業に就職した。

SNSでバズったのも今回が実は初めてではない。会社員時代に始めたインスタグラムに2年前、友人が撮影した写真をアップしたところ、中国や台湾などのユーザーの琴線に刺さり、フォロワーが一気に10万人を突破したこともあった。その後は東京でアイドルグループ「東京ガールズブラボー」に加入し、アイドルとして活動。現在はグループを卒業し、フリーのモデルとして活動する一方、転職した別の企業で会社員としても働いている。

佐保里さんは世界中に投稿が拡散してからはChat GPTを駆使しながら、英語での投稿も増やしている。さらにYouTubeチャンネルを立ち上げ、英語で感謝を述べるなど積極的に動いている。

「せっかくのこのチャンスをどう生かしたらいいんだろうと今はひたすら考えています。一過性で終わらせないために、自分のやりたいことを考えながら頑張りたいなと思っています」

今回のことで、今後の活動にも新たな目標ができた。

「芸能活動としては今まで通り、モデルの活動を継続的にやっていきたいなと思っているんですが、機会があればお芝居もまたチャレンジしてみたいなと思いますし、それこそOLさんの役などお声がけいただけるのならとても嬉しいです。またせっかく海外の方に認知していただけたので、海外のメディアにも出演できる機会などもしあれば、とても素敵だなと思います」

Xのタイムラインで生まれた小さな波は、世界を巡りながら、彼女を新たな夢へと運ぼうとしている。



●佐保里（SAO）

X【@kawausosuki0513】

Instagram【@kawausosuki0513】

TikTok【@kawausosuki0513_】

取材・文・撮影／徳重龍徳