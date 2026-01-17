ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 佳子さまの動画が海外SNSで大反響「心を掴まれてしまった」の声 佳子さま SNS 海外で話題 NEWSポストセブン 佳子さまの動画が海外SNSで大反響「心を掴まれてしまった」の声 2026年1月17日 16時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと Xの海外勢のあいだで、佳子さまの動画が「大バズり」しているという 子どもと膝を曲げて目線を合わしながら会話をされている動画 「心を掴まれてしまった」と投稿する海外ユーザーが続出しているそう 記事を読む おすすめ記事 「身元がわかるものは何ひとつない」赤ちゃんポスト開設初日に3歳で預けられた当事者のその後「小2で実母が判明し」 2026年1月17日 11時30分 「すごい時代」大谷だけじゃなく…世界アスリート長者番付にもう1人いた日本人に感服「ヤバい」 2026年1月17日 6時43分 ネットカフェに無銭滞在･飲食も…男を逮捕【徳島】 2026年1月17日 9時22分 都の公式アプリ「東京アプリ」1万1000円相当のポイント付与へ 2月2日に開始 物価高対策の一環で 2026年1月16日 21時55分 会社アドレスに届いた経営者からのメールは偽物だった ｢LINEグループに経理担当者を招待｣→｢直ちに1億円を振り込むように｣ 1億円をだまし取られる被害 2026年1月16日 19時39分