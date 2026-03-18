年俸とスポンサー収入の差が話題に米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、2026年のスポンサー収入と記念品販売で1億2500万ドル（約199億円）を稼ぎ出す見通しとなったと、米メディアが報道。驚異の副収入を表した棒グラフが海外で話題になっている。米スポーツビジネスメディア「スポルティコ」は17日、「2026年のMLB高額所得者：大谷がスポンサー経由で1億2500万ドルを獲得」との見出しで記事を掲載。かつて球界の最高額は