ニューストップ > スポーツニュース > 広陵問題「いじめスキャンダルが発覚」海外でも報じられ波紋 国内の事件・事故 海外で話題 広陵高等学校 いじめ 暴力問題 海外・国際ニュース 時事ニュース NEWSポストセブン 広陵問題「いじめスキャンダルが発覚」海外でも報じられ波紋 2025年8月18日 16時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 広陵高校野球部の甲子園辞退についてNEWSポストセブンが伝えた 辞退を発表した10日には緊急の「保護者説明会」が開かれた、と筆者 海外でも「いじめスキャンダルが発覚」と報じられ、関心を持たれているそう 記事を読む