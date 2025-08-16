グルメが魅力的な「山形県の道の駅」ランキング！ 2位「寒河江」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅の途中でふと立ち寄る道の駅には、その土地ならではの味覚や特産品が詰まっています。地元の旬を味わえる食堂や、ここでしか手に入らない逸品に出会える直売所など、魅力は尽きません。
All About ニュース編集部は2025年8月7〜8日、10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、グルメが魅力的な「山形県の道の駅」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「フルーツ王国ならではの季節の果物を使ったスイーツが豊富で、特にさくらんぼソフトは印象に残っています」（30代女性／愛知県）、「さくらんぼを使ったスイーツや、山形牛のグルメが充実しているから」（50代女性／兵庫県）、「贅沢三種盛り丼、米沢牛串やコロッケがおいしい」（40代女性／青森県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「フードコート形式で手軽でありながら、米沢牛をはじめご当地料理を多く取り揃えており、気軽に美味しく楽しめる」（20代男性／宮城県）、「牛毘亭のメニューが豊富で、米沢牛を堪能することができた」（50代男性／愛知県）、「ブランド牛の米沢牛を使った料理を存分に楽しめます」（40代男性／山形県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：寒河江（寒河江市）／38票サクランボの名産地として知られる寒河江市の道の駅「寒河江」では、果物を使ったスイーツやジェラートが人気です。地元産の新鮮な野菜やそばも味わえ、季節ごとの食の恵みが詰まったスポットとして訪れる人を魅了します。
1位：米沢（米沢市）／74票米沢といえば米沢牛。その魅力を存分に味わえるのが「米沢」の道の駅です。ジューシーなステーキや牛丼、加工品まで揃い、肉好きにはたまらない場所。観光の合間に立ち寄れば、ぜいたくな食体験が待っています。
