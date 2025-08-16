¡Ö¥¯¥Þ¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¶«¤Ö¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢½ÐË×ÃÏ°è¤Î¡È´íµ¡Åª¤Ê¼Â¾ð¡É¡¡ÀìÌç¿¦°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¸½¾ì¤Î¶ÛÇ÷ÅÙ¡×
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬µÞÁý¡£¤½¤ÎÂÐºö¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Êá³Í¸å¤Î¥¯¥Þ¤ÎÂÐ±þ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ø¡Ö»¦¤¹¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ÊóÆ»Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¤·¤«¸½¼Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤À¼¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£½©ÅÄ¸©¤ÇÀìÌç¿¦°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¶áÆ£Ëã¼Â¤µ¤ó¤Ë¼Â¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö³Æ¼ïÂÐºö¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëÀª¤¤¤Ç¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
íõ½ä¡Ê¤·¤å¤ó¤¸¤å¤ó¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é¸ý¤ò³«¤¤¤¿¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥Þ½ÐË×¤Î¸½¾õ¤ò¤³¤¦É½¸½¤·¤¿¡£ºÇÁ°Àþ¤Ç¥¯¥ÞÂÐºö¤ËËÛÁö¤¹¤ëÀìÌç¿¦°÷¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¸¡¹¤·¤¤¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤À¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯4·î¡¢¥¯¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌîÀ¸Ä»½Ã¤ÎÂÐºö¤òÃ´¤¦ÀìÌçÅª¤Ê¿¦°÷¤È¤·¤Æ½©ÅÄ¸©Ä£¤ËÆþÄ£¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ5Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸½¾ì¤ÇÆü¡¹¡¢¥¯¥Þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´ºº¤¹¤ë¶áÆ£¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ë¡¢¾õ¶·¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÆÆ¤Ç¿¼¹ï¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
7·î¤ËËÌ³¤Æ»Ê¡ÅçÄ®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Ò¥°¥Þ¤Ë¤è¤ë¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤Î»àË´»ö¸Î¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥Þ¤¬¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜÉ´Ì¾»³¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢Íå±±³Ù¡ÊÉ¸¹â1661¥áー¥È¥ë¡Ë¤Ç8·î14Æü¤Ë20Âå¤ÎÅÐ»³¼Ô¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢»àË´¤¹¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö»¶ÊâÃæ¤Ë¡×¡Ö¼«Âð¤ÎÄí¤Ç¡×¡ÖÇÀºî¶ÈÃæ¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢ºòº£¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥Þ´ØÏ¢¤Î»ö¸Î¤¬Â³È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥¯¥Þ¤Î³èÆ°°è¤¬¤¹¤Ç¤Ë¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤ÈÌÀ³Î¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«Âð¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤¬¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³
´ä¼ê¸©ËÌ¾å»Ô¤Ç¤Ï7·î¤Ë81ºÐ¤Î½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ìÌ¿¤òÍî¤È¤¹»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¤Ê¤ó¤È¼«Âðµï´Ö¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Ç¡¢ºÇ°¤È¤¤¤¨¤ë»öÂÖ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶áÆ£¤µ¤ó¤ÏÀìÌç¿¦°÷¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤¹¤ë¡£
ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤À¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¿Í²È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¶õ¤²È¤ä¾®²°¤Ê¤É¤Ø¤Î¿¯Æþ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¹ÔÆ°¤¬¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï¡¢¾®²°¤Ø¤Î¿¯Æþ¤Ê¤É¤Î¡ÈÍ½Ãû¡É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¥ï¥Ê¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ÔÄ®Â¼¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êá³Í¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾®²°¤Ø¤Î¿¯Æþ²Õ½ê¤Ê¤É¤«¤éºÎ¼è¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿ÂÎÌÓ¤ÈÊá³Í¸ÄÂÎ¤ÎDNA¤ò¾È¹ç¤·¡¢¿¯Æþ¸ÄÂÎ¤ò¸«Æ¨¤µ¤º³Î¼Â¤ËÊá³Í¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í²È¿¯Æþ¤ä¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦½ÅÂç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿×Â®¤«¤ÄÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¶áÆ£¤µ¤ó¡Ë
¥¯¥ÞÂÐºö¤Î¸½¾ì¤òÃ´¤¦³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢¾ï¤ËºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤ÇºÇ°¤Î·ë²Ì¤òËÉ¤°¤Ù¤¯¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¯¥Þ¤ò»¦¤¹¤Ê¡×¤ÎÀ¼¤¬ÂÐºö¸½¾ì¤Ë¤â¤¿¤é¤¹ÊÀ³²
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¥¯¥ÞÂÐºö¤ËµÚ¤Ó¹ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¥¯¥Þ»¦½ý¸å¤Î¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ç¤Î¡Ö»¦¤¹¤Ê¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ìò½ê¤Ë¥¯¥ìー¥àÅÅÏÃ¤Ê¤É¤¬»¦Åþ¤·¡¢¶ÈÌ³¤¬ÂÚ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÊá³Í¤·¤¿¥¯¥Þ¤ò»¦¤µ¤º¤ËÆ¨¤¬¤¹¾ìÌÌ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¾®²°¤äÈª¤Ê¤É¤Ç¿Í¤Î¿©Êª¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤Ï¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÊü½Ã¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÆ¤Ó½ÐË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤Î¿©Êª¤òµá¤á¤ÆÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤âÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙÊá³Í¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈ¢¥ï¥Ê¤ò´÷Èò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½ÐË×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¹ÔÆ°¤¬¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ºÆÅÙÊá³Í¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í¤Î¿©Êª¤ò¥¯¥Þ¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¿Í¤Î¿©Êª¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Êü¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø»¦¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢»¦¤µ¤º¤ËÆ¨¤¬¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¶áÆ£¤µ¤ó¡Ë¥¯¥ÞÁý¿£¤ÎÇØ·Ê
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áý²Ã¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Âç¤¤ÊÇØ·Ê¤Ë¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï½»Ì±¤¬¸º¾¯¤·¡¢Êü´þ¤µ¤ì¤ëÅÄÈª¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢´¢¤êÊ§¤¤¤Ê¤É¤Î¼êÆþ¤ì¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤¬¥¯¥Þ¤Ê¤É¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¤´Ä¶¤ËÊÑ¼Á¤¹¤ë¡£
¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤Ë¿ÍÎ¤¤ò´Þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¤¢¤ëÇÀºîÊª¤äÄíÌÚ¤Î¼Â¡¢À¸¥´¥ß¡¢¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ìÅÙ¤Ë´ÊÃ±¤«¤ÄÂçÎÌ¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¿©Êª¤â³Ð¤¨¤ë¡£
²ÏÈÊÎÓ¤ä½¸Íî¼þÊÕ¤Î»¨ÌÚºà¤Ë¤Ï·¬¤ä¥ß¥º¥¡¢¥¯¥ë¥ß¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Í¤¬¿©Êª¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥¯¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍøÍÑ²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¿¢Êª¤âÂ¿¤¯À¸°é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¿©Êª¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦³Ø½¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÀ¸¤¤ëÈÏ°Ï¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ø¤Î½ÐË×¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾åµ3·ï¤Î»àË´»ö¸Î¤Ï¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥Þ¤Î³èÆ°ÎÎ°è³ÈÂç¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿Èá·à¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥Þ¤ÎÌäÂê¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÈºÒ³²µé¡É
¸ÄÂÎ¿ô¤È¤·¤Æ¥¯¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Î¤¦¤¨¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢ÂÐºö¤Ï¤è¤êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¯¥Þ½èÊ¬»þ¤Ë³°Ìî¤«¤é¾å¤¬¤ëÀ¼¤¬¡¢ÂÐºö³èÆ°¤ò°à½Ì¤µ¤»¤ë¡Ä¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¤¬ÁÊ¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤È¿Í¤È¤Î¤¢¤Ä¤ì¤¤Ï·è¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤À¤±¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ï¤ä¿Í¤ÎÅÚÃÏÍøÍÑ¤ä»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·Êý¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤ÎÌäÂê¤òÂ¾¿Í¡Ê¤Ò¤È¡Ë¤´¤È¤È¹Í¤¨¤º¡¢¸½¾ì¤ÎÊ£»¨¤Ê¸½¼Â¤âÍý²ò¤·¡¢¡Ø¶î½ü¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤áÉ¬Í×¤ÊÂÐºö¤Î°ì¤Ä¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÔÀ¯¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÊá³Í¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤ÏÊá³Í¤À¤±¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥¯¥Þ¤òÃÏ°è¤Ë´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡¢ÄÌ¤ï¤»¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡Ø»¦¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¤È´ê¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ò·úÀßÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ÇÂÚ¤ê¤¬¤Á¤Êé®¡Ê¤ä¤Ö¡Ë¤Î´¢¤êÊ§¤¤¤äÅÅµ¤ºô¤ÎÀßÃÖºî¶È¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈï³²ÂÐºö¤Ø¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
Áý¤¨Â³¤±¤ë¥¯¥ÞÈï³²¡£ºÇÁ°Àþ¤Î¾õ¶·¤«¤éÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬¤â¤Ï¤ä‟ºÒ³²µé¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¸À¤¤²á¤®¤Ç¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤À¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¡¢»³¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤«¤é¡Ö¥Ò¥È¡×¤ÎÄê°ÌÃÖ¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤Ï¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¥¯¥Þ¤Ê¤É¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¤¹¤ßÊ¬¤±¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°èºÆ¹½ÃÛ¤äÅÔ»Ô·×²è¤ò¡¢¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤°ìÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¿¿·õ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿ÂÐºö¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¾õ¶·¤Ï´íµ¡Åª¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¡ã¶áÆ£Ëã¼Â¡ä
»°½Å¸©ÄÅ»Ô½Ð¿È¡£´ôÉìÂç³Ø ÇÀ³ØÉô½Ã°å³Ø²Ê¡Ê¸½ºß¤Î±þÍÑÀ¸Êª²Ê³ØÉô¶¦Æ±½Ã°å³Ø²Ê¡Ë¤òÂ´¶È¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ë½¢¿¦¡£¥Ò¥°¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖÄ´ºº¤äÈï³²ÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¡£2020Ç¯¤Ë½©ÅÄ¸©¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¤ËÃåÇ¤¤·¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÈï³²Ä´ºº¤Ê¤É¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÅÁ¤¨¤ëÉáµÚ·¼È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¦½©ÅÄ¸©¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¾ðÊó¡×